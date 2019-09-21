التفاصيل الكاملة لأغنية محمد رمضان الجديدة "كازانوفا" (فيديو)

الفجر الفني"

محمد رمضان احتفل مؤخرا بوصول قناته الرسمية على يوتيوب، إلى 2 مليار مشاهدة، وكان النجم محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى الجمعة الماضى، بحضور محبيه.



كما عُرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.



قال الموزع إسلام مونتي، حول تعاونه مع محمد رمضان في معظم أعماله الغنائية كل مرة بنفكر أننا نقدم حاجة جديدة وأستايل جديد من خلال التطوير في الموسيقى والتوزيع والطريقة.وأشار "مونتي"، في تصريح خاص لـ"أن العمل القادم لمحمد رمضان سيكون أغنية تحمل اسم "كازانوفا" وهي عبارة عن ديو مع مطربة ستكون مفاجاءة في الفترة القادمة.واستكمل "مونتي" أنه تم الانتهاء من تسجيلها ومنتظرين الوقت المناسب لعرضها.وأضاف "مونتي" أن محمد رمضان مبينامش احنا ممكن نقعد في الأغنية خمس أيام وممكن يهد التوزيع كله بعد ما نخلص ونعمل توزيع من جديد هو بيعلمنا أزاي نحب الشغل.وأردف "مونتي" أن أحب الأعمال على قلبه أغنية "الملك" مشيرُأ لأنه أول عمل جمعه برمضان، والجدير بالذكر أن آخر أعمال مونتي مع الفنان محمد رمضان أغنية "مافيا" و"القمر" وأخيرًا أغنية فيلم "الديزل".ويحيى النجم محمد رمضان حفل غنائى يوم 25 الشهر الحالى داخل الجامعة الأمريكية ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عدد من المفاجآت وعدد من أغانيه التى اشتهر بها منها "نمبر وان" و"الملك" وغيرها التى حققت نجاح كبير مؤخرا.وحرص رمضان مؤخرا على حضور افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مع عدد من النجوم منهم يسرا وليلى علوى وخالد سليم وزوجته والمخرج محمد سامى وزوجته مى عمر وعمرو يوسف وكنده علوش ومحمد كريم وتارا عماد ومحمد فراج وهانى رمزى وشريف رمزى وزوجته ريهام ايمن وبشرى ودرة والدكتور اشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا والمطرب إبو وزوجته والتى ظهرت عليها علامات الحمل وقرب موعد وضعها وداليا البحيرى ووشريف منير ونسرين طافش ومحمد رمضان ومحمد كريم والنجم المصرى العالمى مينا مسعود ومنى زكى وسارة التونسى.من ناحية أخرى يحضر محمد رمضان لعمل غنائى جديد يجمعه بالمطرب الفرنسى ميترى جيمس خلال الفترة المقبلة، ويقدمه بشكل مختلف عليه تماما عن أعماله السابقة.ويعرض للنجم محمد رمضان حاليا فى السينمات فيلم "الكنز2" من بطولة محمد سعد وروبى وهند صبرى، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.