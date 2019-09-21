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الحمام يعسكر بالعلمين استعدادا للموسم الجديد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:53 م
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الحمام يعسكر بالعلمين استعدادا للموسم الجديد
الحمام
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أحمد تيتو
 
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يدخل نادي الحمام معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام بأحد الفنادق بالساحل الشمالي بمدينة العلمين، الأحد، استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثاني، والذي سينطلق في أكتوبر المقبل.
ويدخل الفريق المطروحي معسكره المغلق تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد فكري الصغير المدير الفني، وسيد إبراهيم مدرب، وعادل عبد العزيز مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي، وعلي شمس مدرب الأحمال، وسيد زهران مدير الكرة، وأحمد عاشور المدير الإداري، وهاني زيتونة مسئول معدات، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات.

وتعاقد الحمام مؤخراً مع 13 لاعب حتي الأن وهم : محمود زناتي مهاجم نادي الشمس، وعبد الرحمن عيد كاستيلو لاعب حرس الحدود، ومحمد العزب لاعب وسط النصر القاهري، وإسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام ، ومصطفي عفروتو لاعب مصر المقاصه.

كما ضم الحمام رباعي الإسماعيلي مواليد 1997 شهاب محمد، ومحمود أبو جوده، ومحمد صلاح، ومحمود أبو زيد لاعبي الإسماعيلي، ومحمد فتحي حارس كفر الشيخ، وفرج شوقي حارس فاركو، وعمر مرعي حارس حرس الحدود، وعمار شحاتة لاعب أسوان.

وقام مجلس إدارة الحمام بقيد ثمانية لاعبين فقط من قوام الموسم الماضي وهم : أحمد الدماطي، ووليد إبراهيم، وضياء مسعود، ومهنا منصور، والدسوقي مسعد، وأحمد سمير الفار، ويايا كونيه، ومحمد شعبان.

يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعداده للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو وخلال فترة إعداده خاض الفريق 10مباريات وديه حتي الأن بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف، وفي ثالث مواجهاته حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وفاز في رابع مبارياته أمام مركز شباب الحمام 2/3، وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4، وخسر من سيراميكا 1/4 وخسر من اف سي مصر 1/2، وخسر أمام بني سويف، 0/3 وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1، ومع فاركو 2/2، وخسر في أخر مبارياتة الودية من الخلود السعودي 1/2.
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