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الحسيني: "الإخوان" كانت تحكم مصر بالحديد والنار.. والاستثمار كان بالسالب (فيديو)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:15 م
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الحسيني: الإخوان كانت تحكم مصر بالحديد والنار.. والاستثمار كان بالسالب (فيديو)
الإعلامي يوسف الحسيني
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر قبل ثورة 30 يونيو كانت معزولة، والاستثمار الأجنبي كان بالسالب، وهذا يعني أن الاستثمار كان يخرج، معقبًا: "المستثمر الأجنبي كان بيقفل ويخرج، كانت مصر خربانة".

وتابع "الحسيني"، خلال حواره مع فضائية "اكستر نيوز"، مساء السبت، أن علاقات مصر مع الدول الإفريقية والعربية كانت سيئة، والدول العربية كانت تنظر لما يحدث في مصر بشيء من الريبة في زمن حكم الإخوان، معقبًا:" كنا أمام حكم إخواني فاشي لا يتحدث إلا بالحديد والنار، والضرب بيد من حديد".

ولفت إلى أن مصر بعد ثورة 30 يونيو نجحت في إعادة علاقاتها بإفريقيا، وعادت لمحطيها العربي، وكانت أول زيارة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للجزائر، وهذا في اطار حل مشاكل العلاقات بين مصر والجزائر التي حدثت في عهد الإخوان. 

وأشار إلى أن ما قامت به مصر بعد الثورة أدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، معقبًا: "في زمن حكم الإخوان لم نقوم بربع ما حدث بعد ثورة 30 يونيو".

وأضاف أن حجم الناتج الإجمالي لمصر زاد بصورة ملحوظة الفترة الأخيرة، وهذا من شانه أن ينعكس على كافة المواطنين، وانخفاض سعر الدولار، يعني انخفاض أسعار الكثير من السلع المستوردة.
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