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"فرغلي": قطر تتعاون مع إسرائيل لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:09 م
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فرغلي: قطر تتعاون مع إسرائيل لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير
ماهر فرغلي
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داليا الحسين
 
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قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن مشروع الخلافة التركية يتوافق مع المشروع الإخواني، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية تطبق أفكار سيد قطب، بأن المجتمع جاهل ولا بد أن ينهار وأن لم ينهار بشكل ذاتي ستهدمه الجماعة.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الفكر الإخواني لا يؤمن بالدولة ولكن يعتقد أن مجتمعنا جاهلي طالما لم يرفع راية الشريعة، معلقًا: "الجماعة تطبق نظرية هدم المجتمع من أجل بنائه".

وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية: "الجماعة تخلق الفوضى لتسيطر على الدولة من أجل إقامة ما اسماته "الدولة الإسلامية" من وجهة نظرها"، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية تستقطب الشباب بنشر أفكارهم المزعومة من خلال السوشيال ميديا".

وحول الدور القطري في المنطقة قال: "الدوحة تدفع مليارات الدولارات من أجل تنفيذ مشروعها في المنطقة"، لافتا إلى أن أفكار إمارة قطر تتوافق مع أفكار الإخوان، ولديهم نفس الاستراتيجيات والأهداف.

وأكمل الباحث في شؤون الحركات الإسلامية: "قطر تتعاون مع إسرائيل من أجل تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير ليكون لها قوة في المنطقة"، متابعًا: "يحاولون هدم الجيش المصري؛ لأنه عمود الدولة المصرية".

يشار إلى أن الدولة المصرية تواجه حرب إعلامية شرسة من قنوات الإخوان التابعة لقطر وتركيا، حيث تقوم بترويج الشائعات التي تستهدف أحداث فرقة بين أبناء الوطن، وبين قيادات الدولة والشعب.

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