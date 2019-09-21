ضبط أكثر من 3.8 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، حتى نهاية يوم الخميس 20 / 1 / 1441هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية:





أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة 3872194 مخالفا، منهم 3024270 مخالفا لنظام الإقامة، و 595796 مخالفا لنظام العمل، و 252128 مخالفا لنظام أمن الحدود.





ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 65679 شخصا، 45 في المائة منهم يمنيو الجنسية، و 52 في المائة إثيوبيو الجنسية، و 3 في المائة من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2785 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.





ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4522 شخصا.





رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1587 مواطنا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1555 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعوديا.





خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14979 وافدا مخالفا، منهم 13097 رجلا، و 1882 إمرأة. سادسا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 539059 مخالفا، وإحالة 492927 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 645114 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 962234 مخالفا، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



