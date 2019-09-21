ريال مدريد يمتلك رقمًا سيئًا خلال مواجهاته ضد إشبيلية

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني، لخوض مباراة من العيار الثقيل، عندما يواجه فريق إشبيلية، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية ،على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه يواجه إشبيلية متصدر الليجا هذا الأحد، ريال مدريد صاحب المركز الثالث، حيث أن الفارق بين الفريقين نقطتين في جدول الترتيب لكنهما يصلان إلى المباراة في ظروف مختلفة.





وأضافت الماركا أنه لم يحقق ريال مدريد الفوز في الدوري الإسباني على ملعب سانشيز بيزخوان منذ مايو 2015 (2-3) ، لقد خسر في آخر أربع مواجهات ضد إشبيلية (3-2 ، 2-1 ، 3-2 و 3-0) بالإضافة إلى ذلك، زين الدين زيدان لا يعرف معنى الفوز في البيزخوان كمدرب لمدريد.





وعلى خطى الموسم الماضي، فقد بدأ الفرنسي كريم بنزيما بشكل جيد و تمكن من تسجيل أربع أهداف في أربع مباريات، حيث تمكن من تسجيل 12 هدف في آخر 13 مباراة في الليجا.



