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تعليق ناري من "زيدان" حول رحيله عن ريال مدريد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:34 م
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تعليق ناري من زيدان حول رحيله عن ريال مدريد
زيدان
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الفجر الرياضي
 
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حرص زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الرد عن موقفه من الرحيل عن صفوف الميرينجي، عقب النتائج السيئة التي يقدمها الفريق منذ انطلاق الموسم الجديد.

  

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الريال وإشبيلية:" إذا كان لابد من قراءة الصحف، لكنت رحلت الآن، أشعر بالقوة بالوقت الحالي ولن أرحل".

 

وتابع زيدان:": لقد تعلمت عدم الاستسلام أبدًا وأواصل العمل حتى اللحظة الأخيرة، لا أنوي الرحيل عن ريال مدريد وهدفي استعادة البطولات".

 

وأتم زيدان حديثه:" هنا في المؤتمر الصحفي الصحفيين موجودين للتحدث وتفعلون هذا بشكل جيد، ولا يمكننا التحكم فيما يقال في الخارج".


يذكر أن ريال مدريد سقط أمام باريس سان جيرمان(3-0)، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


ويستعد ريال مدريد ليحل ضيفًا على إشبيلية بملعب رامون بيزخوان، في منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.

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