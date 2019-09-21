ريجيليون مهاجمًا زيدان: لديه قناعات خاصة.. وسولاري مدرب عظيم

كشف النجم الإسباني سيرجيو ريجليون، لاعب ريال مدريد المعار لفريق إشبيلية، إن كان يريد الإنتقام من ريال مدريد وإظهار قدراته أمامهم، موضحًا أنه يتحدث عن أي إنتقام أو ما شابه، بل يتحدث عن التحضير الجيد للقاء ويأمل الحصول على الـ3 نقاط.





وأضاف اللاعب في تصريحات لـ"الماركا": "ماهي أحاسيس ريجيلون عندما يواجه فريق قد دافع عن شعاره لطوال حياته ؟ ستكون مباراة خاصة ، لعبت في ريال مدريد و هناك علّموني كيفية الفوز ، يجب عليّ تطبيق ذلك هنا مع اشبيليه ، الآن فريقي اشبيليه و الشعار الذي أدافع عنه هو اشبيليه ، ملعبي هو اشبيليه و كذلك جماهيري".





وواصل: "ريال مدريد يصل متأثرًا ، كيف تتوقع اللقاء ؟ ريال مدريد هو ريال مدريد ، بالرغم من أنهم قادمون من سلسلة محبطة إلا أن بإمكانهم التسبب بضرر كبير. لديهم عناصر مميزة، يجب علينا الحذر والتحضير جيدًا لأنه سيكون لقاءً صعبًا".





وتابع: "ستكون مواجهة بينك وبين بيل، وأنت تملك أسبقية صغيرة تعرفها بالفعل ؟ (يضحك) أعرف طريقة بيل ، و ستكون مهمة إيقافه صعبة للغاية. أعرف تحركاته و من الصعب أن تكون مدافعًا ضده".





وأكمل: "هل أنت متفاجئ أنه يتم التشكيك بزيدان بالرغم من أننا في شهر سبتمبر ؟ لا يهمني ذلك ، أفكر في الحصول على النقاط الـ3 غدًا".





واستطرد: "كيف تصف تجربتك مع ريال مدريد العام الماضي ؟ لا تُنسى ، اللعب مع ريال مدريد في أول عام كمحترف هو أمر لا يُصدق لأي طفل، هي تجربة سأحتفظ بها طوال حياتي وأتذكرها بكثير من العواطف".





وأردف: "هل شعرت أنه لا يُمكن التشكيك بك ؟ في ريال مدريد لا توجد هذه المسميات والألفاظ، عليك العمل يوميً".





وبسؤواله.. ماذا يعني لك سولاري ؟ المدرب الذي أعطاني الثقة اللازمة لإظهار قدراتي للعالم مع ريال مدريد و هذا ليس سهلاً، إنه مدرب ذات فكر عالي، مدرب عظيم وشخص عظيم كذلك، أتمنى له الأفضل مستقبلاً لأنه يستحق ذلك".





وأردف: "وصول زيدان أغلق الباب أمامك ؟ لكل مدرب تفضيلاته. عند وصوله اختار مارسيلو و مع وصول ميندي كان واضحًا أنه يجب علي البحث عن دقائق خارج ريال مدريد، واخترت الوجهة الصحيحة".





وزاد اللاعب: "هل كان واجبًا على الفريق أن يدفع المبالغ لجلب ميندي وريجيلون موجود ؟ هذا أمر يختص بالمدرب، هو من يختار ويقرر، وهو ليس شيئًا يقلقني، أعطيت كل مالديّ لذلك الشعار، والناس قد شاهدوا ذلك، هذه أمور تحدث في كرة القدم".





وأوضح: "هل يفكّر ريجيلون بالعودة إلى ريال مدريد ؟ أنا أفكر باليوم الذي أعيشه، وما يحدث سيحدث".



