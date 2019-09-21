زيدان على موعد مع مهمة محفوفة بالمخاطر





أشارت تقارر صحفية إسبانية، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سوف يلعب أمام الخصم الذي تألق أمامه كلاعب، وهو فريق إشبيلية.





ومن ثم فإنه سيحاول المدرب الفرنسي تفنيد الأسئلة التي تحوم حوله عندما يلعب ضد خصمه المفضل كلاعب، حيث أنه: سجل 8 أهداف في 12 مباراة ضد إشبيليه.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن زيارة ملعب متصدر الليجا، رامون سانشيز بيزخوان، بعد السقوط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي المدوي، بثلاثية نظيفة، ليس هو السيناريو الأمثل لريال مدريد، وخاصة أنه يتصدر الفريق الأندلسي الليجا وحقق فوزا كبيرا في أولى مبارياته الأوروبية، ومن ثم فإن انتصار فريق المدرب جولين لوبيتيجي يوم الأحد سيفتح النيران في البيت الأبيض مبكرا.





ومع ذلك، وعند استذكار زيدان اللاعب يظهر إشبيليه في مقدمة الفرق التي استمتع زيدان بالتسجيل عليها رغم أنه لم يكن مشهورا بتسجيل الأهداف، لقد سجل الهاتريك الوحيد له أمامهم خلال موسمه الأخير في سانتياغو برنابيو قبل اعتزاله بنهاية مونديال 2006.





ومن الجدير بالذكر انه يأتي فريق إشبيليه أولا في قائمة ضحايا الفرنسي زيدان، بثمانية أهداف متبوعا بإسبانيول، باريس سان جيرمان، نانتس وسوشو بأربعة أهداف في شباك كل فريق، بينما يحل برشلونه في المركز الثالث بثلاثة أهداف.





ونستنتج من السابق، أن ملعب رامون سانشيز بيزخوان هو أكثر ملعب سجل فيه زيزو بثلاثة أهداف ويأتي الكامب نو ثانيا بهدفين اثنين.



