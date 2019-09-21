ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منابر الفتنة فى خدمة "قطر الشر".. تميم يوزع أبواق الدوحة لـ"إساءة مصر"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:16 م
Advertisements
منابر الفتنة فى خدمة قطر الشر.. تميم يوزع أبواق الدوحة لـإساءة مصر
Advertisements
طباعة
الفجر
 
Advertisements
واصل النظام القطري التعبير عن حقده الأسود ضد مصر، فإطلق أذنابه لمهاجمة الرياض، ومحاولة تشويه بلاد الحرمين، واستخدم البوق القطري سعود بن خالد اَل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الريان القطري، الذي ترك مهام وظيفته وتفرغ لمهاجمة الدول المقاطعة على منصات التواصل الإجتماعي.

وهاجم سعود بن خالد في تغريدة مسيئة لمصر وشعبها، أثارتاستياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التغريدة تعليقا على ما حاولت الجزيرة الترويج له على أنه ثورة على النظام في مصر، قبل أن ينقشع الفجر عن مجرد أكاذيب وفبركات.

وكتب سعود بن خالد آل ثاني: لو عثر كلب في القطب الجنوبي ، لتحركت الأساطيل والغواصات والبارجات لتمهد الأرض.. ألا يستحق المصري  معاملة الكلب.

وعبرت تغريدات اَل ثاني على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن فجر في الخصومة، فتطاول على الدولة المصرية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
0
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
8
x
16:00
0
واتفورد
إيفرتون
0
x
16:00
1
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
سيلتا فيجو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
ميلان
-
x
20:45
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
بيراميدز
-
x
20:00
-
إنبي