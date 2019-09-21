عماد النحاس يُعلق عقب فوز المقاولون العرب الهام أمام الطلائع

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أعرب عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن سعادته عقب فوز فريقه الهام عصر اليوم على مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف.



وأضاف :"المكسب مهم في بداية الدوري وأمام فريق محترم ، كنا جاهزين وعلى الرغم من إهدار ركلة الجزاء، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز.



وتابع :"نخوض المباريات المقبلة بنفس الروح وأشكر اللاعبين على الجهد الذي بذله وشكر خاص للمهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة لدعمه الكبير لفريق الكرة".



وزاد :"نادي المقاولون كبير وليس صغيرًا ولم يقصر مع أي جهاز فني قبل ذلك".



وواصل :"مبروك للفريق 3 نقاط في دوري سيكون صعبًا للغاية".



وأردف :"بعد إهدار ركلة الجزاء قمنا بتجهيز اللاعبين مجددًا ونجحنا في إحراز هدف عن طريق سيف الدين لجزيري".



وتابع :"أحيي محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش بعدما تصدى لركلة الجزاء الثالثة التي تصدى لها خلال مسيرتي مع الأندية التي دربتها في نفس الملعب".



واستطرد :"قمنا بالدفع بمحمد سالم من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والحمد لله من ثالث فرصة خلق فرصة الهدف الأول".



وواصل :"واجهنا فريق قوي للغاية ومحترم جدا ويقوده جهاز فني قدير".



وأشار :"المركز الرابع ليس حلما لنادي المقاولون العرب ولكن هناك عدد كبير من أندية أخرى تحلم في ذلك".



وأتم :"لا يزال هناك الوقت كبير لكي نتحدث عن ذلك، نتمنى المواصلة والحديث عن المركز الرابع لا يتم الحديث عنه في الوقت الحالي".



وحقق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا عصر اليوم على حساب مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاح مباريات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.



