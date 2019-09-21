ميتشو يغير مكان تدريب الزمالك غدًا

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قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تغيير مكان مران الفريق غدًا الأحد إستعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الزمالك في الثامنة مساء الإثنين المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري.

واستقر المدرب على نقل مران الفريق إلى ملعب بتروسبورت بدلًا من عبداللطيف أبو رجيلة، حتى يتأقلم لاعبو الفريق بشكل أكبر على أرضية الملعب ووضع يده على نقاط القوة والضعف خاصة أن الزمالك لم يلعب في بتروسبورت منذ فترة.

وخاض الفريق مواجهات افريقيا على ستاد برج العرب، بجانب لعب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر على الملعب ذاته أيضًا.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 3-2 أمس الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباتهم صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.



ويستضيف الزمالك زعيم الثغر بعد غدًا الأثنين على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في أولى جولات بطولة الدوري للموسم الجديد.



وكان الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رفض منح لاعبيه راحة بعد الهزيمة من الأهلي، وفضل مواصلة التدريبات لضيق الوقت.



وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأهلي تدريبات استشفائية، في حين أدى باقي الفريق تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للزمالك.



وكان الزمالك خسر من غريمه التقليدي الأهلي في كأس السوبر المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمس الجمعة.



وعلى الجانب الآخر، استقر الجهاز الفني على إراحة محمد عبد الغني مدافع الفريق من مباراة زعيم الثغر بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي في كأس السوبر ومنحه الوقت الكافي للراحة حتى لا تتفاقم الإصابة عليه بعدما خرج مصابًا بعد مرور 5 دقائق من بداية مباراة السوبر الماضية في خسارة كبيرة للفريق لما يمثله من قوة كبيرة على المستوى الدفاعي والتجانس بينه وبين محمود علاء في الخط الخلفي وتقديمهما لمستويات مميزة من قبل على عكس الونش الذي لم يشارك منذ فترة طويلة.