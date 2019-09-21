"مش عايزين فتنة".. كيف دعم الفنانون الدولة المصرية؟

حرص العديد من الفنانين المصريين والوطن العربي، على تجديد تأييدهم الكامل لدور المؤسسة العسكرية والشرطة في مواجهة الإرهاب، ودعمهم للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب محاولات التخريب التي ينادي بها البعض لزعزعة أمن واستقرار البلاد، موجهين رسالة لهم "الجيش خط أحمر.. والجيش والشرطة والشعب أيد واحدة.. ومصر ربنا حاميها بإذن الله ".





ومع تصدر هشتاج "احنا معاك ياسيسي"، قوائم الترند العربية على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، شارك أغلب الفنانين المصريين في دعم الرئيس، كما أكد اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، على تأييده الكامل للقيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، معلنا عن رفضه الكامل للخونة من باعوا أنفسهم من أجل حفنة نقود من أجل إثارة الفوضى وترويج الإشاعات ضد الدولة المصرية، حيث جاء في نص بيان اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا : رفض الاتحاد الكامل لكل ما يتشدق به أي خائن لوطنه باع نفسه من أجل حفنة نقود، كما يشيد اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، بالشعب المصري العظيم الذي يقرر مصيره بنفسه مهما واجه من طغيان وجبروت.





وأضاف الاتحاد، أن الشعب المصري كان وسيظل هو الحاكم للبلاد، لآنه يعي جيدا أن كثيرا من الخونة المدعومين من جهات مخابراتية بل ورؤساء دول معروفين للعامة يحاولون إثارة الفتنة وترويج الإشاعات الكذابة حتى يثيروا الفتنة بين أبناء الشعب المصرى الذي يعي كل هذه المخططات الحقيرة، ويرفضها رفضا قاطعا ويؤكد اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا تحتاج للرئيس السيسى الآن، من أجل استكمال الحرب على الإرهاب، وإكمال خطة الإصلاح التي بدأها ولن يستطيع رئيس أخر إكمالها وتحمل الضغوط التي يشهدها الوطن





راغب علامة

من أبرز الفنانين العرب، الفنان اللبناني، راغب علامة، الذي أعلن دعمه للرئيس السيسي، عبر مقطع فيديو القصير، مرفق عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه داخل سيارته وهو يقول: "أنا راغب علامة أنا مواطن لبناني عربي، ولكن أعتبر مصر بلدي. أنا أدعم مصر، رئيساً، حكومة وشعباً وربنا حاميها بإذن الله".





محمد رمضان

ونشر الفنان محمد رمضان، فيديو من أغنيته للجيش، دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش المصري، وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلًا: "ثقة في الله ستظل مصر قوية وشامخة بشعبها وشرطتها وجيشها والثلاثة جزء لا يتجزأ.. ربنا يحفظ مصر من كل شر".





محمد لطفي

ونشر المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو للفنان محمد لطفي وهو يعزف على الجيتار، ويغني أغنية لمحاربة الشائعات التي تطلق على السوشيال ميديا والتي تمس بأمن مصر. وعلق الهواري على الفيديو قائلا: "أغنية الغاز الطبيعي للعندليب محمد لطفي".





بيومي فؤاد

في السياق ذاته، أشاد الفنان بيومي فؤاد، برجال الأمن الذين يضحون بأرواحهم من أجل حفظ أمن وأمان الدولة المصرية، مشدداً على أن مؤسستى الجيش والشرطة المصرية يبذلون الغالى والنفيس من أجل صد هجمات أعداء الوطن، قائلاً: "إحنا مع جيش مصر وشرطة مصر ويسقط الخونة وتحيا مصر.. وصباح الخير على الرجالة.. وصباح الخير على الشباب اللى بيخرجوا من بيوتهم ومش عارفين هيرجعوا ولا لا.. ربنا يبارك فيكم.. صباح الخير يا ريس.. صباح الخير يا حبيبى.. كلنا معاكم وربنا يبارك فيكم كلكم.. صباح الفل بيومى فؤاد".





محمد فؤاد

وأكد الفنان محمد فؤاد، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمؤسسة العسكرية والشرطة المصرية، وأنه يقف بقوة ضد كل الخونة الذين يعملون ضد مصلحة الوطن والشعب المصري، وتابع خلال فيديو له: "أنا مع جيش مصر.. وشرطة مصر.. ورئيس مصر.. يسقط الخونة".



