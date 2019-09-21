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'الأعلى للإعلام': نتابع الشائعات التي تخرج من الإخوان

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:03 م
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'الأعلى للإعلام': نتابع الشائعات التي تخرج من الإخوان
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
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ميسون أبو الحسنى
 
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قال الكاتب الصحفي جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان الرصد بالمجلس تتابع الشائعات التي تخرج من الجزيرة وقنوات الإخوان بشكل دوري، فيما يشبه ماكينة الأكاذيب التي تحرض وتهين الشعب المصري، في سابقة لم يحدث لها مثيل في تاريخ الإعلام العالمي، مؤكدًا أن الواقع بالشارع المصرى يكذب ما تبثه وسائل الإعلام الإخوانية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس يثق في وعي الشعب المصري، في عزوفه ومقاطعته للأكاذيب، مؤكدًا أنه تم رصد أكثر من 630 خبر كاذب خلال العشرة أيام الماضية، صادر عن مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإخوان والجزيرة.

وأكد "شوقي" أن الشعب المصري كفيل لمواجهة هذه الشائعات، وأن هناك خلط كبير بين حرية الرأي وحرية الأكاذيب، موضحًا أنه لا توجد في العالم وسيلة إعلامية تسب شعب دولة أخرى، والشعب المصري يتعرض منذ حوالي عشرة أيام إلى سيل من الأكاذيب والوقائع المختلقة، التي يتم صياغتها ببراعة شديدة.

وتابع: "الدولة المصرية تواجه حربًا حقيقية لخداع وتضليل الرأي العام، أبطالها الإخوان والشركات الأمريكية العملاقة التي تسمح لهم بإهانة الشعب المصري وخداعه".
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