رسميًا.. الأهلي يُعلن موعد ظهور القميص الجديد لفريق الكرة

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كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، عن موعد ظهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بقميصه الجديد.



وقال مدير التعاقدات إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



وأضاف أن الأهلي سيتسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة «أمبرو» وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في حضور إدارة التسويق بالنادي.



وكان الأهلي قد فاز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين السبت الماضي في العاصمة الغينية «مالابو».‎



شكوك حول مشاركة ثنائي الأهلي أمام سموحة

تحوم الشكوك حول مشاركة عمرو السولية وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام سموحة بسبب الإصابة.





ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سموحة في الخامسة والنصف من مساء بعد غد الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الممتاز.





ويعاني السولية من الإصابة بكدمة قوية في وجه القدم، تعرض لها في نهاية مباراة الفريق الأحمر أمس أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.





كما تعرض ياسر إبراهيم للإصابة بإجهاد في عضلة السمانة والتي على إثرها خرج من المباراة في الدقيقة 71 وحل زميله حسام عاشور بديلًا له.



وتبدو فرص مشاركة الثنائي في مباراة الاثنين المقبلة غامضة، حيث سيخضع الثنائي لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم لتحديد موقفهما من المشاركة في المران