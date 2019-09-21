KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT يلا شوت NOW رابط ماتش مانشستر سيتي NEW

يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا مع فريق واتفورد اليوم السبت 21 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

- موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد :-

وسوف يقام اللقاء بين فريق مانشستر سيتي وفريق واتفورد في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف يقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

- القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها، حيث ستذيع مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام واتفورد :-

واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الذي سيبدأ به المباراة ضد فريق واتفورد بالبريميرليج، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي.

ايدرسون - اوتاميندي - فيرناندينيو - كايلي والكر - بنجامين ميندي - رودري - كيفين دي بروين - ديفيد سيلفا - برناردو - رحيم سترلينج - سيرجو اجويرو.

ويسعى فريق مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسمين الماضيين مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث سيكون الفريق أمام مهمة صعبة لتحقيق لقبه مرة ثالثة على التوالي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 10 نقاط وبفارق 5 نقاط كاملة عن فريق ليفربول صاحب صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد 5 جولات من بداية البطولة.







