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سوريا: السلطات تضبط طائرة بدون طيار بالقرب من مرتفعات الجولان

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:09 م
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سوريا: السلطات تضبط طائرة بدون طيار بالقرب من مرتفعات الجولان
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ترجمة - منة الشريف
 
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وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) اليوم السبت أن السلطات السورية ألقت القبض على وتفكيك طائرة بدون طيار ملغومة بالقنابل العنقودية بالقرب من الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ولم يعط مزيدًا من التفاصيل، ولكنه نشر عدة صور.

وجاء الحادث بعد يومين من تدمير طائرة أخرى فوق ضاحية عقربة في دمشق.

ولم يعلن احد مسؤوليته عن الطائرات بدون طيار.

وكثيرًا ما تشن إسرائيل غارات جوية وهجمات صاروخية داخل سوريا التي مزقتها الحرب لكنها نادرًا ما تؤكد ذلك.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف في الغالب قواعد القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في سوريا.

وقال نشطاء معارضون سوريون أن المحتجين المناهضين للنظام استولوا على نقطتي تفتيش تابعتين للجيش على الأقل في محافظة دير الزور الشرقية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا أن الاحتجاجات وقعت في مناطق يسيطر عليها النظام بالقرب من تلك التي يسيطر عليها المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة. الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وقالت إن الاحتجاجات بدأت بعد صلاة الجمعة.

وعندما حاولوا السير إلى قرية الصالحية، فتح الجنود النار وقتلوا شخصًا وأصابوا آخرين.

وقالت جماعة دير الزور 24، وهي ناشطة جماعية: "أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 10 في الاحتجاجات. وقالت إن المحتجين طالبوا قوات النظام السوري وميليشيات تدعمها إيران بمغادرة المحافظة.

وحدود دير الزور العراق هي موطن للميليشيات التي تدعمها إيران.
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