تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب أثبت وعيه الكامل بأساليب الإرهاب في تزييف الحقائق

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باهتمام بالغ الأحداث التي جرت بالأمس، واستمعت جيدا لكل ما تم تداوله، سواء كان على أرض الواقع أو ما تم تضخيمه بمواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخوانية المحرضة على الدولة المصرية.





وأكدت، أن شعب مصر أثبت وعيه الكامل بالأساليب الملتوية واستخدام التكنولوجيا الحديثة أو وسائل إعلام الإرهاب في تزييف الحقائق.





وشددت التنسيقية، على أن التعبير عن الرأي بكل السبل السلمية هو حق أصيل مكفول دستوريا، فإنها في ذات الوقت تؤكد كذلك على ضرورة الانتباه الشديد وعدم السماح لقوى الظلام وللجماعات الإرهابية باستغلال حرية التعبير تلك لضرب أمن واستقرار البلاد.





وكما تثق التنسيقية، في وعي جموع الشعب المصري العظيم والتزامه بالمسارات السلمية والقانونية، والانتباه إلى الشائعات أو محاولات التخريب والتدمير التي قد تسعى إليها تلك العناصر الظلامية والمخربة.





وكما أكدت التنسيقية - ككيان شبابي للأحزاب والسياسيين يضم كافة الأطياف السياسية المؤيد منها والمعارضة في المشهد السياسي، على ضرورة تحصين الدولة المصرية من أي مخططات هدامة أو شائعات مغرضة وذلك بدعم الجهود لاستكمال عملية التنمية السياسية بما يسهم في المزيد من فتح المجال العام، والاستماع لكل الآراء السلمية طالما كانت في إطار احترام القانون والدستور، وطالما كانت بعيدة عن تحقيق أهداف الجماعات الظلامية والإرهابية.



