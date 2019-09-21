ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب أثبت وعيه الكامل بأساليب الإرهاب في تزييف الحقائق

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:00 م
Advertisements
تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب أثبت وعيه الكامل بأساليب الإرهاب في تزييف الحقائق
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باهتمام بالغ الأحداث التي جرت بالأمس، واستمعت جيدا لكل ما تم تداوله، سواء كان على أرض الواقع أو ما تم تضخيمه  بمواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخوانية المحرضة على الدولة المصرية.  

وأكدت، أن شعب مصر أثبت وعيه الكامل بالأساليب الملتوية واستخدام التكنولوجيا الحديثة أو وسائل إعلام الإرهاب في تزييف الحقائق.

وشددت التنسيقية، على أن التعبير عن الرأي بكل السبل السلمية هو حق أصيل مكفول دستوريا، فإنها في ذات الوقت تؤكد كذلك على ضرورة الانتباه الشديد وعدم السماح لقوى الظلام وللجماعات الإرهابية باستغلال حرية التعبير تلك لضرب أمن واستقرار البلاد.

وكما تثق التنسيقية، في وعي جموع الشعب المصري العظيم والتزامه بالمسارات السلمية والقانونية، والانتباه إلى الشائعات أو محاولات التخريب والتدمير التي قد تسعى إليها تلك العناصر الظلامية والمخربة. 

وكما أكدت التنسيقية - ككيان شبابي للأحزاب والسياسيين يضم كافة الأطياف السياسية المؤيد منها والمعارضة في المشهد السياسي، على ضرورة تحصين الدولة المصرية من أي مخططات هدامة أو شائعات مغرضة وذلك بدعم الجهود لاستكمال عملية التنمية السياسية بما يسهم في المزيد من فتح المجال العام، والاستماع لكل الآراء السلمية طالما كانت في إطار احترام القانون والدستور، وطالما كانت بعيدة عن تحقيق أهداف الجماعات الظلامية والإرهابية. 

وفي هذا السياق، فإن التنسيقية باعتبارها منصة للحوار بين القوى السياسية فإنها تؤكد استمرار حالة الحوار السياسي التي بدأتها حول القضايا الوطنية طالما كان ذلك في إطار احترام الدستور و القانون وبعيداً كل البعد عن نشر الشائعات أو الترويج للأفكار الإرهابية. 
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: تنسيقية شباب الاحزاب تزييف الحقائق اﻻرهاب اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:15
-
الفيصلي
الفتح
-
x
17:20
-
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
5
x
16:00
0
واتفورد
إيفرتون
0
x
16:00
0
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
سيلتا فيجو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
ميلان
-
x
20:45
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
0
المقاولون العرب
الجونة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
بيراميدز
-
x
20:00
-
إنبي