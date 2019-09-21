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تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:41 م
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تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF
الفجر
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17:15
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الفيصلي
الفتح
-
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17:20
-
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
5
x
16:00
0
واتفورد
إيفرتون
0
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16:00
0
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أتلتيكو مدريد
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غرناطة
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