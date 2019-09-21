أهداف مباراة توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)
السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:39 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
خسر فريق توتنهام أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم هاري كين لتوتنهام في الدقيقة الـ29 ورد ليستر سيتي عن طريق ريكاردو بيريرا في الدقيقة الـ69، قبل أن يسجل الإنجليزي ماديسون هدف الفوز للثعالب في الدقيقة الـ85.
وارتفع رصيد ليستر سيتي الى 11 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يبقى فريق توتنهام برصيد 8 نقاط في المركز الخامس.
Advertisements
- رياض محرز يسجل هدفا رائعا في فوز ليستر سيتي على واتفورد بالثلاثة (فيديو)
- رمضان صبحي يشارك في سقوط ستوك سيتي أمام توتنهام بثنائية
- محمد صلاح أساسيا.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
- توتنهام يتخطي عقبة كريستال بالاس
- التعادل الإيجابي يحسم مباراة فولهام وليستر سيتي
- مانشستر سيتي يواصل الانهيار ويسقط أمام ليستر سيتي
- توتنهام يسقط أمام ليستر سيتي في لقاء مثير (فيديو)
المزيد عن: توتنهام وليستر سيتي اهداف مباراة توتنهام وليستر اهداف توتنهام وليستر سيتي الدوري الانجليزيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر