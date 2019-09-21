أهداف مباراة توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

خسر فريق توتنهام أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.









تقدم هاري كين لتوتنهام في الدقيقة الـ29 ورد ليستر سيتي عن طريق ريكاردو بيريرا في الدقيقة الـ69، قبل أن يسجل الإنجليزي ماديسون هدف الفوز للثعالب في الدقيقة الـ85.









وارتفع رصيد ليستر سيتي الى 11 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يبقى فريق توتنهام برصيد 8 نقاط في المركز الخامس.







