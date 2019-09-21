تونس تحتضن الاثنين الدورة الثالثة لمنتدى هواوي للابتكار التكنولوجي في شمال إفريقيا

تحتضن تونس يوم الاثنين الدورة الثالثة لمنتدى هواوي للابتكار التكنولوجي في شمال إفريقيا الذي ينتظم للسنة الثالثة على التوالي برعاية وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبمشاركة المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات وثلة من أهم الفاعلين في المجال. ويهدف هذا المنتدى إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز تجهيزاته الأساسية وشبكاته وبناء نظام تكنولوجي فعّال، ويقام على هامش هذا المنتدى معرض لأحدث ابتكارات هواوي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات.

وجاء في بيان صادر اليوم عن المنظمين أن هذا المنتدى سيستعرض للمناسبة آفاق التحول الرقمي في تونس من خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى من قبل وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف فيما سيقدم الأمين العام لمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات محمد بن عمر استراتيجية التطوير الرقمي للمنظمة في المنطقة العربية.

وبين المدير العام المساعد لهواوين تونس عماد بن حليمة أنّ "هذا الحدث يعتبر استثنائيا إذ سيحضره عدد كبير من خبراء هواوي من أقسام مختلفة بالإضافة إلى حضور عدد من شركائنا المحليين ومجموعة من ممثلي منظمات عربية وإفريقية وستكشف هواوي آخر ابتكاراتها التكنولوجية لتقاسم الخبرات والأفكار مع الفاعلين في هذا المجال ".

وينعقد هذا المنتدى قبيل انعقاد تظاهرة " افريك اب" Africa’up وهو يندرج ضمن الاحتفال بالذكرى العشرين لانتصاب شركة هواوي في تونس سنة 1999 والتي ساهمت بشكل لافت وفعال في تطوير مجال الاتصالات من خلال المشاركة في إطلاق شبكة الانترنيت القار مع شركة اتصالات تونس سنة 2004 وتقنية الجيل الثالث " 3 جي" لفائدة مشغلي الهاتف الجوال في تونس (اتصالات تونس وأورنج وأوريدو) وبفضل كل هذه المجهودات والمساهمات تحصلت الشركة في مناسبتين (2017 و2014 )على جائزة الشريك المميّز التي أسندتها إيّاها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وصرّح المدير العام لشركة هواوي في تونس "سبارك زهانغ" "أن محور النقاش في المنتدى سيركز على كيف يمكن للابتكار أن يساهم بصفة فعّالة في استحثاث تركيز التجهيزات والشبكات على أساس الشراكة والتعاون الضروريين".

وأبرزنائب رئيس هواوي لمنطقة شمال إفريقيا فيليب وانغ من جهته إلى أنّ"دور هواوي الرائدة في مجال تكنولوجيا الحديثة هام وهي تشغّل 180 ألف موظّف من بينهم 80 ألف يعملون ضمن 14 مركز بحث،إذ تولي الشركة مجال الأبحاث والتطوير وتخصّص الشركة 14 % من مداخيلها لهذا المجال. واضاف بأن الشركة تعمل على وضع كل إمكانياتنا في خدمة الشركاء في العالم العربي وفي القارة الإفريقية بفضل منتجاتها والحلول المناسبة التي نقدمها .

وفي إطار برامج التدريب سنويّا وتقاسم الخبرات يسمح برنامج "بذور نحو المستقبل " باستقبال مئات المواهب الشابة سنويا في مقر الشركة في الصين وجامعة هواوي لتكنولوجيا المعلومات ، وقد مكّن هذا البرنامج من عقد شراكات مع 47 جامعة تونسية ومن تكوين 10 آلاف موهبة على مدى الخمس سنوات القادمة.

ووتجدر الاشارة إلى أن وزارة التربية ستمضي بمناسبة المنتدى على مذكرة تفاهم مع هواوي تتعلق بالمساعدة على رقمنة التعليم في تونس ودراسة خطواتها.

وتهدف كل هذا البرامج إلى تدعيم البنية التحتية والقوانين وتطوير الاقتصاد الرقمي وتشجيع المواهب من أجل ترابط رقمي شامل".