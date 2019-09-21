لوبيتيجي لريال مدريد: المباريات مثل البطيخ

اعترف جولين لوبيتيجي المدير الفني لنادي إشبيلية بصعوبة مباراة ريال مدريد غدًا الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني

وقال لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ريال مدريد فريق غير عادي وعلينا أن نظهر أفضل ما لدينا ونكون جيدين في الهجوم والدفاع".

وأضاف لوبيتيجي: "أنّ تكون في إشبيلية فأنت مُحفز بالفعل وأحلم بالبقاء هُنا لسنوات عديدة.. المباريات مثل البطيخ حتى تقوم بفتحها وأنت لا تعرف ما الذي ستجده".

وتابع لوبيتيجي: "لن أقيم زيدان مدرب ريال مدريد فأنا أحترم زملائي لكن علينا أنّ نقوم بالأشياء بشكل أفضل للفوز على الريال".

زيدان وسقوط ريال مدريد

برر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني السقوط بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد بأهداف دي ماريا "هدفين" وتوماس مونيير في غياب نجومه الكبار كيليان مبابي ونيمار وكافاني على ملعب حديقة الأمراء.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن زيدان قوله للصحفيين: "لقد كانوا الأفضل على كل المستويات لكن أكثر ما أزعجني هو القوة.. كانوا أقوى منا".

وأضاف زين الدين زيدان: "كانت الأمور صعبة حينما بدأوا أقوى مني وهذا ما يقلقني أن أرى فريقي دون القوة اللازمة التي تحتاجها هذه المنافسة".

وواصل زيدان: "كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا بالكاد خلقنا فرصا قليلة سجلنا منها هدفين تم رفضهما من قبل تقنية الفار".

وأشار إلى أن مسؤولية الهزيمة مشتركة ولا يتحملها أي لاعب على حساب الآخر قائلًا: "كنا على القارب نفسه ولن أحمل المسؤولية لأحد لأن اللوم يلقى على الجميع حين نتعرض للهزيمة.. علينا الآن أن ننسى هذه الهزيمة ونركز على المباراة المقبلة".

يذكر أن هذه أول هزيمة لريال مدريد في أول مباراة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2005.