لمربي الأغنام والماشية.. أبرز توصيات الخبراء البيطريين خلال شهر سبتمبر

Advertisements

يعتبر شهر سبتمبر من كل عام، من أبرز الشهور الخاصة بعمليات تغذية ورعاية الماشية والأغنام، والتي يجب مراعاة مربي الماشية والاغنام العديد من النقاط الهامة.



ويقول المهندس محمد الملقب، بمديرية الزراعة في قنا، إنه في شهر سبتمبر يبدأ في أواخر هذا الشهر الولادات المبكرة في الماشية ولهذا يراعى الاهتمام بتغذية الحيوانات العشار على الأعلاف الخضراء أو الدريس أو السيلاج لكونها في حاجة إلى مصدر فيتامين (أ)، مع وجود زيادة من الأعلاف المركزة لتجهيزها للولادة بإنماء ضروعها وتطوير نمو الجنين مع سهولة أداء عملية الولادة فيما بعد.



ويشير إلى أن معظم الحيوانات تكون في نهاية فترة الحمل لذا يراعى وضعها في مجاميع حسب ميعاد الولادة المنتظر ومراقبة علامات الولادة وهي (ظهور ظاهرة التخريف على كفل الحيوان -احتقان وتورم فتحة الحيا -نزول سهلاب من الحيا -احتقان الضرع -ظهور عرق اللبن أسفل البطن بوضوح)، وتعزل هذه الحيوانات في أماكن خاصة بالولادة ويجب أن تكون نظيفة خالية من الحشرات وبها فرشة من نشارة الخشب.



وأوضح أنه يكتمل الجهاز التناسلي للعجلات وتظهر علامات واضحة للشياع، أما الذكور فتبدأ في الوثب، مع خروج القضيب من غمده استعدادا للتناسل، مشيرًا إلى أنه يجب تجهيز علائق خفيفة للحيوان مثل مستخلص الحبوب المغلي لتقديمة للحيوان عقب الولادة.

وبالنسبة لأهم عمليات تغذية ورعاية الأغنام خلال شهر سبتمبر، وهي:



1-تحصين النعاج العشار ضد التسمم الدموي لتنقل المناعة للجنين.



2-الرياضة اليومية للنعاج العشار لمدة ساعتين يوميًا.



3-سنلاحظ ظهور علامات الحمل وهي، الميل للهدوء والانعزال، عدم الاستجابة للذكر، كبر حجم البطن، تضخم الضرع وانتصاب الحلمات، ونزول مواد مخاطية من فتحية الحيا.



4-تنظف مؤخرة النعجة وكذلك الضرع ويتأكد من سلامة الحلمات وعدم وجود أي انسداد بها.



5-تقديم العلائق المركزة والإقلال من المواد المالئة والعصرية.



6-يمكن باستخدام السونار معرفة الحمل وعدد الأجنة (إذا توافر ذلك).



7-جز الصوف، تجز الأغنام مرتين في مارس وفى سبتمبر، يختار يوم دافئ وتغطس النعاج في ماء جارى وتدلك الفروة باليدين جيدا لإزالة الأوساخ والمواد العرقية والعكل، وتترك النعاج في مكان دافئ نظيف بعيدا عن الأتربة والأتبان وتترك 5 – 7 أيام لتمام جفاف الصوف، مع مراعاة أن يقوم بالجز عمال مهرة مدربين -يجز العامل 15 – 20 رأس يوميا بينما الجز الآلي يمكنه جز 30 – 40 رأس يوميا.



8-يجري الجز على فرشة نظيفة أو قبة من الخشب، ويستخدم مقص من الصب كبير الحجم، ويقيد ثلاثة من أطرف الحيوان ويبدأ الجز.



9-سنلاحظ أن صوف الظهر والجانبين يعتبر درجة أولى، أما صوف البطن والرقبة واللية والأرجل يعتبر درجة ثانية.

