كاس محمد السادس للاندية البطلة: شباب الاردن يتحول الى سوسة بوفد يضم 20 لاعبا

يتبارى النجم الرياضي الساحلي مساء الثلاثاء المقبل (س 17) بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير مع ضيفه فريق شباب الاردن في مباراة اياب الدور 32 لمسابقة كاس محمد السادس للاندية البطلة لكرة القدم .

وكان ممثل كرة القدم التونسية (حامل اللقب) انقاد الى هزيمة مفاجئة بنتيجة (2/1) في مباراة الذهاب امام مضيفه نادي شباب الاردن بملعب "الحسن" مساء الخميس 29 اوت الماضي .

إفتتح الفريق الأردني النتيجة عن طريق يوسف النمر في د35 قبل أن يعدل المدافع عمار الجمل النتيجة لصالح النجم الساحلي في الدقيقة 50 وعاد محمد مصطفى ليمنح فريقه التفوق في د53 من اللقاء.

وسيتوجه وفد الفريق الأردني برئاسة عامر القماز غدا الأحد إلى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي .

وفي ما يلي قائمة الفريق الذي سيتحول لخوض مباراة العودة في سوسة / رشيد المحسيري وأحمد عرباش و ورد البري وشوقي قزعة ومحمد مصطفى كزعر ومحمد مصطفى وماهر حجازي وأحمد الصغير وعبد الله مناصرة ولؤي عمران ومحمد الرازم وسمير رجا وزيد أبو عابد وخالد عصام وزيد شكري وحسين عبيدات وفضل هيكل ويوسف النبر ومحمد عصام وأحمد المحارمة .

وينتظر أن يلتحق بوفد شباب الأردن الى تونس خلال اليومين المقبلين سليم خير رئيس النادي .

وسيدير المباراة بين النجم وضيفه الاردني الحكم المصري جهاد جريشة.