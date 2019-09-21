معلومات عن مشروع تقوية وإنشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة

هدف الجولة



وجاءت الجولة بهدف متابعة عدد من مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل بالمحافظات ومنها مشروع تقوية وانشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة.



معلومات عن مشروع تقوية وانشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة:

- يصل طول طريق رافد جمصة 50 كم.

- تبلغ تكلفة مشروع تقوية وانشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة الاجمالية مليار و50 مليون جنيه.

- شدد الوزير خلال تفقد قطاعات المشروع، على الشركات المنفذة ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد.

- المشروع يشهد تقدم كبير في الاعمال الخاصة بالطريق.

- تم البدء في رصف بعض القطاعات.

- يتم تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الارشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق.

- تتم الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

- تعد الأهمية الكبيرة مشروع تقوية وانشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.



استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع الطرق في مصر



وكانت النقل قد اعلنت عن ان إستراتيجيتها تسير في اتجاهين فيما يخص قطاع الطرق في مصر وهما:

الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري الحالية.



الثاني هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وعدد 7 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، جولاته التفقدية بمحافظتي القليوبية والدقهلية، برفقة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.