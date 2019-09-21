حكايات نصب "المستريحات" من دفتر محاضر الأموال العامة

50 قضية خلال شهر بقيمة مليار جنيه





طريقة جديدة اتبعتها النساء مؤخرا لتحصيل الأموال، فلم تعد الطرق المعتادة بسرقة المشغولات الذهبية أو الاتجار فى المواد المخدرة مجدية فى الإيقاع بضحايا العصابات النسائية، وظهرت خلال الفترة الأخيرة طريقة مختلفة وهى التلاعب بأحلام الشباب وادعاء قدرتهن على إيجاد فرص عمل لهم بالجهات الحكومية المختلفة سواء عن طريق كيانات وهمية تم تأسيسها أو بادعاء النفوذ.





هذه العصابات انتشرت بشكل أكبر فى المحافظات وخاصة أن الأمر سرعان ما يتم اكتشافه فى محافظة كالقاهرة ومن السهل التحقق منها، واكتشاف الأمر بعد تقديم ضحاياهن بلاغات ضدهن إلى مباحث الأموال العامة.





وبمتابعة العديد من البلاغات المقدمة لمباحث الأموال العامة بالنصب بدعوى التوظيف بإحدى الجهات الحكومية، أو توظيف الأموال مقابل نسبة أرباح شهرية من قبل هذا الاستثمار، كان بطلها من النساء اللائى احترفن صيد ضحاياهن والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم نظير تعيينهم فى إحدى الهيئات مدعين نفوذهن وعلاقتهن بهذه الجهات على خلاف الحقيقة.





ففى محافظة الإسماعيلية كونت سيدة وابنتها تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بالمحافظة وادعائهما قدرتهما على إيجاد فرص عمل وحصلتا من ضحاياهما على مبلغ 50 ألف جنيه من 30 شخصا ولم يتم رد هذه المبالغ، إضافة إلى عدم وفائهما بوعودهما بالتوظيف بجهة حكومية بالمحافظة.





وبعد ورود بلاغات عديدة ضدهن تم القبض عليهما وتبين أنهما متهمتان فى سابقة تبديد بالنصب وحصلتا على مليون جنيه من قبل ضحاياهما نظير توظيفهم.





فطبقاً لأحد الضحايا الذى تقدم ببلاغ للأموال العامة فإن هذه السيدة وابنتهما حصلتا منه وآخرين على مبلغ 50 ألف جنيه من أجل إيجاد فرصة عمل له فى وظيفة حكومية بالمحافظة، وقامتا بإيهامهم بوجود علاقات تربطهما مع شخصيات كبيرة بالمحافظة ولم يكن أمامهم سوى الاقتناع بما تقولاه وخاصة أنهم لم يتمكنوا من إيجاد فرصة عمل بالقاهرة.





وفى واقعة أخرى بمنطقة الدلتا قامت سيدة تدعى «س. أ « حاصلة على بكلوريوس تجارة تبلغ من العمر خمسين عاماً بالنصب على سبعة مواطنين من راغبى السفر بزعم توظيفهم بالخارج وحصلت منهم على مبلغ مليون جنيه ورفضت ردهم بعد عدم وفائها بوعدها لهم بالسفر.





هذه السيدة قامت بإنشاء كيان وهمى كمقر لشركة سياحية للتوظيف والسفر للخارج وادعت قدرتها على إيجاد فرص عمل بالخارج للشباب واستعانت فى ذلك بعقود عمل مزورة وتأشيرات وجوازات سفر مضروبة تم التحفظ عليها بعد القبض عليها وبحوزتها هذه الأشياء.





وفى محافظة الإسكندرية قامت سيدة تدعى «ع. أ» تبلغ من العمر ثلاثين عاماً بالنصب على المواطنين واستولت منهم على 4 ملايين جنيه نظير توفير فرص عمل لهم، حيث إن هذه السيدة نصبت على 20 شخصا وحصلت من كل منهم على مائتى ألف جنيه وادعت قدرتها على إيجاد فرص لهم فى مجال الاتصالات، وتقدم أحد ضحاياها ببلاغ إلى الأموال العامة وتم القبض عليها.





وفى محافظة الدقهلية قامت سيدة تدعى «نبيلة. ع»، 45 عاماً، ورجل أعمال يعمل بإحدى شركات الاستثمار بالنصب على مواطنين بزعم توظيفهم بالخارج، حيث حصلا على مبلغ نصف مليون كمقدم مقابل 30 عقد للعمل فى دول عربية من موظف يعمل بإحدى شركات السياحة، وقد سبق اتهام هذه السيدة فى قضيتى نصب وتأسيس شركات وهمية للسفر للخارج.





وبعد اكتشاف موظف شركة السياحة بأن العقود مزورة وأن الشركة وهمية أبلغ عنهما، وتبين أن هذه السيدة احترفت النصب وزعم التوظيف بالخارج وسبق أن قدمت ضدها بلاغات أخرى وتم القبض عليها.





عصابة أخرى تقودها سيدة جمعت مليونى جنيه من 5 أشخاص بمحافظة الدقهلية بدعوى توظيفهم فى تجارة الأدوية مستغلة عمل زوجها كطبيب وأوهمت ضحاياها بوجود علاقات تربطها مع عدد كبير من شركات الأدوية، وحصلت منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك وبعد رفضها سداد هذه المبالغ قام الضحايا بإبلاغ مباحث الأموال العامة التى ألقت القبض عليها وبالفعل ثبت تورطها فى العديد من جرائم النصب وآخرها كانت العام الماضى.





وفى محافظة الإسكندرية انتحلت سيدة أربعينية صفة دكتورة جامعية وقامت بالنصب على المواطنين وحصلت على مائتى ألف من كل شخص مقابل إيجاد فرص عمل لأبنائهم بالجامعة وبعض الجهات الحكومية الأخرى مدعية وجود علاقات تجمع بينها وبين شخصيات كبيرة بحكم عملها.





ولتسهيل عملية النصب قامت بتزوير كارنيه خاص بها يحمل صفة أستاذة جامعية على خلاف الحقيقة وهى عاملة بأحد المستشفيات وعندما لم تف بوعودها لضحاياها بتوفير فرص عمل لهم قاموا بإبلاغ مباحث الأموال العامة وكشفت التحقيقات أنها تعمل بأحد المستشفيات ولا تربطها صلة بالجامعة، كما ادعت وزورت مستندات وأوراق عقود عمل وهمية ونسبتها لجهات حكومية لإقناع ضحاياها بقدرتها على توظيفهم والنصب عليهم.



