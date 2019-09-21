أول رد من شهيد الإسكندرية لـ"الفجر": مزحة سخيفة من صديقي

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كشف الشاب السكندري "أحمد أبو ليلة"، الذي ترددت أنباء على مواقع التواصل بوفاته بطلق خرطوش مساء أمس الجمعة بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، الحقيقة الكاملة عن تلك الشائعة.



وقال أبو ليلة في تصريح خاص لـ"الفجر": "أنفي هذا الموضوع تمامًا، فأنا حي أرزق"، متابعًا: علمت بالشائعة من خلال اتصال هاتفي من إبن عمتي الذي بدى عليه علامات الصدمة من هذه الشائعة.



وأضاف الشاب السكندري: "الشائعة تسببت في فاجعة لدى أقاربي وأصدقائي ومعارفي، وإضطريت إلى السهر حتى الصباح للرد على المكالمات التي تصلني حتى يطمئن الجميع علي".



وكشف أبو ليلة عن مفاجأة، حيث أكد أنه ليس من سكان منطقة سيدي بشر، كما أنه لم يخرج من البيت أمس الجمعة خاصة أنه يوم إجازة له، قائلا:"إمبارح كان الجمعة فبقضيه مع زوجتي في المنزل".



وعن سؤاله "لماذا أنت": علل الشاب هذا الأمر بكونه مزحة من أحد أصدقائه، حيث قام بنشر صورته وهو عريس، متابعًا: "مقلب سخيف جدًا منه".



ووجه أبو ليلة رسالة إلى مروجي إشاعات وفاته قائلا: "اقتحام حياة الناس بالطريقة السخيفة دي من أجل اللقطة والشو الإعلامي تدني خلقي مريب"، مؤكدًا أن الأمر قد إنتهى وسوف يرفض فتحه مجددًا.

