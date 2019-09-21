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مصادر تركية: أطباء يقيمون بالقرب من الحدود السورية للقيام بعملية عسكرية محتملة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:38 م
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مصادر تركية: أطباء يقيمون بالقرب من الحدود السورية للقيام بعملية عسكرية محتملة
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ترجمة - منة الشريف
 
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قال مصدران أمنيان، اليوم، إن أطباء من المدن التركية الكبرى يتمركزون في محافظتين جنوبيتين استعدادا لتوغل محتمل في شمال سوريا مضيفًا أنه تم الغاء اجازة الاطباء في المنطقة.

وتعمل تركيا والولايات المتحدة على إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا على طول الحدود التركية.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن واشنطن تعطل العملية وأن تركيا ستنفذ عملية في سوريا إذا لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة بحلول نهاية سبتمبر.

وأشار مصدر أمني، إلى أن أطباء من بعض المدن الكبيرة كانوا متمركزين في مقاطعتي سانليورفا وماردين الجنوبيتين استعدادًا لعملية توغل محتملة.

وقال المصدر: "الرئيس أردوغان تحدث بوضوح عن قلق تركيا من تواجد وحدات الحماية الشعبية (YPG)، والحزب الكردي (PYD) في سوريا، وأشار إلى عملية عسكرية محتملة إذا لم تحدث تطورات في النصف الثاني من سبتمبر"، في إشارة إلى الميليشيا السورية الكردية التي تسيطر على معظم شمال غرب سوريا.

كان YPG حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش في سوريا. وأغضب الدعم الأمريكي للمقاتلين تركيا، التي تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية، وتوترت العلاقات مع واشنطن.

وفي الأسبوع المقبل، سيناقش أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطط إنشاء منطقة آمنة على طول 450 كم (280 ميل) من الحدود السورية الممتدة شرقًا من نهر الفرات إلى الحدود العراقية.

ونفذت تركيا بالفعل توغلين ضد وحدات حماية الشعب في سوريا.

وتم تعليق أوراق الأطباء للتحضير لعملية محتملة عبر الحدود. نحن نستعد لفترة طويلة. وقال مسؤول أمني كبير: "إنها الآن في مرحلة يمكن فيها إجراء العملية كلما اقتضت الضرورة ذلك".
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