ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في الكويت

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:27 م
Advertisements
اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في الكويت
Advertisements
طباعة
محمد المسلمي
 
Advertisements


يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي  وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب السبت 21-9-2019 في الكويت

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.12 دينار، والذهب "عيار21"، 12.97دينار، وسعر "عيار 24" 14.83 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.41 دينار  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019  في الكويت

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

48.80$

14.83

اسعار الذهب عيار 24

44.73$

13.59

سعر الذهب عيار 22

42.70$

12.97

اسعار الذهب عيار 21

36.60$

11.12

اسعار الذهب عيار 18

28.47$

8.65

سعر الذهب عيار 14

24.40$

7.41

سعر الذهب عيار 12

1.518$

461.07

اسعار أوقية الذهب

341.61$

103.78

اسعار جنيه الذهب

48.646$

14.826

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الكويت

عيار 18

عيار21

عيار 24

اليوم

11.11

12.96

14.82

20 سبتمبر

10.98

12.81

14.64

19 سبتمبر

11.95

12.78

14.60

18 سبتمبر

11.02

12.85

14.69

17 سبتمبر

 

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق االكويتي .


اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019  في الكويت


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى الكويت سعر الذهب فى الكويت الدهب فى الكويت اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى الكويت اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى الكويت اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:15
-
الفيصلي
الفتح
-
x
17:20
-
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
0
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
واتفورد
إيفرتون
-
x
16:00
-
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
سيلتا فيجو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
ميلان
-
x
20:45
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
كولن