



يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب السبت 21-9-2019 في الكويت

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.12 دينار، والذهب "عيار21"، 12.97 دينار، وسعر "عيار 24" 14.83 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.41 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في الكويت

دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار كويتي عيار الذهب 48.80$ 14.83 اسعار الذهب عيار 24 44.73$ 13.59 سعر الذهب عيار 22 42.70$ 12.97 اسعار الذهب عيار 21 36.60$ 11.12 اسعار الذهب عيار 18 28.47$ 8.65 سعر الذهب عيار 14 24.40$ 7.41 سعر الذهب عيار 12 1.518$ 461.07 اسعار أوقية الذهب 341.61$ 103.78 اسعار جنيه الذهب 48.646$ 14.826 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت

عيار 18 عيار21 عيار 24 اليوم 11.11 12.96 14.82 20 سبتمبر 10.98 12.81 14.64 19 سبتمبر 11.95 12.78 14.60 18 سبتمبر 11.02 12.85 14.69 17 سبتمبر

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق االكويتي .





اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في الكويت