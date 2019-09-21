المتظاهرون يحرقون العلم الصيني في هونج كونج

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أحرق المتظاهرون في هونج كونج العلم الصيني وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل اليوم السبت في تجدد الاشتباكات بشأن مظالم المتظاهرين المناهضين للحكومة.



واتهمت الشرطة بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل البنزين بعد مسيرة قام بها عدة آلاف من الأشخاص في بلدة توين مون في الشمال الغربي من الأراضي الصينية.



كان الحدث صغيرًا نسبيًا مقارنةً بالمظاهرات السابقة التي جرت في نهاية كل أسبوع منذ يونيو. بدأت الاحتجاجات بمعارضة قانون التسليم المقترح وتوسعت لتشمل مطالب الديمقراطية الأكبر.



تعد هذه الأحداث بمثابة إحراج للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قبل احتفالات 1 أكتوبر بالذكرى السبعين لتوليها السلطة. أعلنت حكومة هونغ كونغ أنها ألغت عرضًا للألعاب النارية في ذلك اليوم، مشيرةً إلى الاهتمام بالسلامة العامة.



في توين مون، هتف المتظاهرون "استردوا هونج كونج!" و"ثورة عصرنا!" كان معظمهم سلميين لكن قام بعضهم برفع العلم الصيني خارج مكتب حكومي وأشعلوا النار فيه.

وقال بيان حكومي إن بعض المحتجين "ألقوا قنابل حارقة" لكنه لم يذكر تفاصيل عن الإصابات أو الأضرار المحتملة. وتم نصح الناس في المنطقة بالبقاء في منازلهم وإبقاء نوافذهم مغلقة.



وقال البيان إن المحتجين تسببوا في أضرار غير محددة لمحطة القطارات الخفيفة بتوين مون وألقوا أشياء على القضبان. وأعلن المنظمون أن الحدث، الذي استمر لمدة ساعتين، قد انتهى بعد ساعة واحدة بسبب المشهد الفوضوي في المحطة.



في أماكن أخرى، تم الإبلاغ عن مشاجرات بينما استجاب مؤيدو الحكومة لدعوة عضو مؤيد لبكين في المجلس التشريعي لهونج كونج لتدمير ملصقات الاحتجاج في محطات المترو.



وافقت زعيمة هونج كونج، الرئيسة التنفيذية كاري لام، على سحب مشروع قانون التسليم. لكن يضغط المحتجين لتحقيق مطالب أخرى، بما في ذلك تحقيق مستقل في الشكاوى حول عنف الشرطة خلال المظاهرات السابقة.



ويشكو المحتجون من أن حكومة بكين وحكومة لام تقوضان "درجة عالية من الحكم الذاتي" والحريات المدنية على الطريقة الغربية التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما أعيدت إلى الصين في عام 1997.



بدأت الاحتجاجات تثقل كاهل اقتصاد هونغ كونغ، الذي كان يتباطأ بالفعل بسبب انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية في العالم. قال مطار هونغ كونغ إنه تراجعت حركة المسافرين في أغسطس، وتوقفت الأعمال في الفنادق وكذلك تراجع نشاط تجار التجزئة.



رفضت الشرطة الإذن بمسيرة السبت لكن ألغت محكمة الاستئناف هذا القرار. أعطت اللجنة يوم الجمعة تصريحًا لحدث مدته ساعتان موضحة إنه يجب أن ينتهي في الساعة 5 مساءً.



شهدت هونغ كونغ مظاهرات عنيفة طوال الصيف، حيث يخشى الكثير من السكان من أن تضعف الحكومة الصينية الحقوق والحريات التي يفترض أن تتمتع بها المنطقة المتمتعة بحكم شبه ذاتي بموجب إطار "دولة واحدة ونظامان".



و في وقت سابق، أطلقت الشرطة في هونج كونج، المياه الزرقاء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين ألقوا قنابل المولوتوف خارج مجمع المكاتب الحكومية في هونج كونج اليوم الأحد، حيث اندلع العنف مجددًا بعد أن سار الآلاف من مؤيدي الديمقراطية في وسط المدينة في تحد لحظر الشرطة.



وامتد حشد مختلط من المتظاهرين المتشددين يرتدون الأقنعة، إلى جانب العائلات التي لديها أطفال، إلى طرق منطقة التسوق في خليج كوزواي، حيث لوح بعضهم بالأعلام الأمريكية والبريطانية، بينما حمل آخرون ملصقات تكرر دعواتهم لإجراء اصلاحات ديمقراطية.



وتسببت المسيرة في تعطيل حركة المرور، وأغلقت أبوابها العديد من المتاجر، بما في ذلك متجر سوجو في خليج كوزواي، أحد أكبر المتاجر في هونغ كونغ.



وقام المتظاهرون بإحراق الأعلام الصينية وهدموا لافتات تهنئ الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، الذي سيحتفل بعيده السبعين في السلطة في الأول من أكتوبر. وفي مشاهد مألوفة، حطم بعض المتظاهرين النوافذ الزجاجية وكاميرات المراقبة عند محطات المترو.



استهدف مئات المحتجين فيما بعد مجمع المكاتب الحكومية، وألقوا الطوب وقنابل البنزين على حواجز الشرطة.



وردت الشرطة بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع واستخدام شاحنات خراطيم المياه لرش المياه التي تسودها المواد الكيميائية بالإضافة إلى السائل الأزرق الذي ساعدهم على تحديد هوية الجناة، في تكرار لمشاهد المواجهة في الأسابيع الأخيرة من الاحتجاجات.

