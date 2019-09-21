شاهد.. مظاهر استقبال المصريين في نيويورك لـ "السيسي"



وستنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، وستستمر لمدة أسبوع، ومن المنتظر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشارك الرئيس السيسي بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية، ورئيسا للاتحاد الأفريقي.



وبحست تصريحات مؤسسة الرئاسة، فإن الرئيس سيعقد لقاءات ثنائية مع شخصيات داخل المجتمع الأمريكي، فضلا عن عقد لقاءات مع رؤساء شركات أمريكية لبحث سبل التعاون وتعزيز التعاون وزيادة حجم الاستثمارات بينهم وبين مصر.



وكانت مصر على المستوى الخارجي حققت تحسنا كبيرا، حيث فتحت مصر علاقات مع عدد كبير من الدول، وقام الرئيس السيسي بزيارة عدد من الدول لأول مرة يزوها رئيس مصري، أو لم يزورها رئيس مصري منذ سنوات.

رصد موقع "الفجر الإليكتروني"، في مقطع فيديو احتفال الجالية المصرية بالرئيس عبد الفتااح السيسي في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.حيث أوضح الفيديو، أن الجالية المصرية احتشدت أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم يرفعون أعلام مصر، وصور الرئيس السيسي، ويهتفون، قائلين: "نحن ندعم الرئيس السيسي، وتحيا مصر، نحن نحب الرئيس السيسي".حيث غادر االرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس مصر متجها نحو نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصل الرئيس السيسي صباح اليوم، وكان في استقباله أعضاء البعثة المصرية، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.