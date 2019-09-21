انتظام العملية التعليمية بمدارس قنا بعد انطلاق مارثون العام الدراسي الجديد

انتظام الدراسة



اجتماع الموجهين



تقديم الدعم



تمهيد الطرق





كما شدد محافظ قنا، على ضرورة القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بمحيط المدارس للحفاظ على سلامة صحة التلاميذ.



كانت مديرية التربية والتعليم قد اعطت عدد من التعليمات لمديري المدارس من بينها:



1-التحقق من آمن وسلامة المؤسسات بديوان المديرية ودواوين والإدارات والمدارس.



2-متابعة وصول الكتب (للفصل الأول)20192020 وتوزيعها على المدارس قبل بدء العام الدراسي.



3-تطبيق القرار الوزاري 202 لسنة 2012 لسد العجز في هيئات التدريس في جميع التخصصات واكتمال الأنصبة للسادة المعلمين.



4-تأمين أسلاك الكهرباء وتغطيتها والتحقق من سلامة المفاتيح وكل ما يتعلق بالكهرباء داخل المؤسسة التعليمية.



5-التحقق من غلق غرف التفتيش الموجودة بالمدارس.



6-التأكد من سلامة الزجاج والنوافذ.



7-مراجعة جميع الطفايات وصلاحيتها وخراطيم الحريق وسلامتها وجاهزيتها للعمل.



8-السلالم وتوافر قواعد الأمن والسلامة بها.



9-محيط المدارس والدواوين وخلوها من المخاطر وإخطار مجالس المدن عند وجود مدارس على قنوات مائية.



10-مراجعة خطط الإخلاء.







انتظمت اليوم السبت، أعمال الدراسة في مدارس محافظة قنا، لجميع الطلاب بمراحلها المختلفة، بعد انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات أمنية مكثفة.وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم انتظام أعمال الدراسة من بداية أول أيام العام الدراسي الجديد، وسط تشديدات على ضرورة تسليم الكتب الدراسية لجميع التلاميذ، بالإضافة إلى الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة للمباني والحمامات والإضاءة المدرسية وتجديد الأعلام “الجمهورية – المحافظة “، وتقليم وتهذيب الحدائق والأشجار بالمدارس.وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، من حيث الصيانة البسيطة وصيانة المعدات والتجهيزات (المقاعد – المعامل – الأجهزة – السبورات التفاعلية – الداتا شو).وأضاف أنه تم متابعة عدد من المدارس للوقوف على انتظام العملية التعليمية، وتشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من اعمال الصيانة البسيطة أو الشاملة، والتأكد من استكمال اشتراطات الأمان والسلامة والنظافة من الداخل والخارج.كما ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع الموجهين الماليين والإداريين، بحضور أحمد زين الموجه العام المالي والإداري ومحمد ابراهيم الموجه الأول.وأكد على أهمية تكثيف المتابعة وتقديم المتاح من الدعم والاستشارات لمديري المدارس من أجل استيفاء السجلات المالية والعهد ومراجعة موقف الكتب وتسليمها للطلاب دون ربطها بالمصروفات.وأضاف أن مخازن المديرية تعمل اليوم حتى الخامسة مساء لتسليم كتب رياض الأطفال إلى المدارس.وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أنه تم التأكيد على ضرورة تمهيد وصيانة الطرق والشوارع المؤدية إلى المدارس وعمل المطبات اللازمة أمامها أو بالقرب منها وفقا للاشتراطات الهندسية ورفع الاشغالات المحيطة بها وتيسير الحركة المرورية لاسيما في أوقات الذروة.