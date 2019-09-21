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قرار مفاجئ من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:11 م
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هاني عصام
 
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قرر مسئولو نادي الزمالك الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين على هامش مران اليوم السبت على ملعب النادي بميت عقبة للحديث عن مباراة القمة بالأمس.


وخسر الزمالك السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 3-2 على ستاد برج العرب بالإسكندرية.


وجاء قرار الإدارة بالاجتماع مع اللاعبين بسبب المستوى المتفاوت الذي قدموه بالأمس والشوط الأول السييء وتحميل الصربي ميتشو المدير الفني مسئولية ذلك.

لم الشمل سلاح الزمالك قبل مباراة الاتحاد 

ويسعى مسئولو الأبيض للم الشمل سريعًا والحفاظ على تركيز اللاعبين بسبب الارتباط بمباراة قوية أمام الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري والحفاظ على تركيز اللاعبين،ومن بعدها لقاء ديكاداها الصومال في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.


ويتحمل الصربي جزء من مسئولية خسارة مباراة الأمس بسبب التشكيل الخاطىء الذي بدأ به اللقاء والانتقادات الشرسة التي تعرض لها من جانب الجماهير التي وجهت له مسئولية ضياع كأس البطولة.

نصح رئيس نادي الزمالك المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بالتعلم من أخطاء لقاء السوبر الذي خسره أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


وقال رئيس الزمالك "مباراة السوبر انتهت، ولكن رسالتي لميتشو تعلم من أخطائك لو كان بدأ بتشكيل الشوط الثاني كان اللقاء انتي لصالحنا"


وأوضح أن لاعبي الزمالك لم يستلموا الميداليات بسبب وفاة الطفل آدم فلا يمكن أن نستلم ميداليات ولدينا طفلا بريئا متوفيا مشددا على أنه سيتحمل تكاليف أسرة علاج الطفل المتوفي.


وأشار إلى أن جماهير الفريقين قدما تابلوه رائع وخاصة جماهير الزمالك التي ظهرت بشكل مشرف والتزمت.


في سياق متصل هاجم مرتضى خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلي مشددا على أنه تعمد استفزاز جماهير الزمالك بعد كل هدف للأهلي ومؤكدا انه يصنع التعصب.


واختتم حديثه منتقدا أداء بعض لاعبي الزمالك حيث قال: "فرجاني ساسي مش في حالته لابد أن يتم عقد جلسة معه لنعرف سر تراجع مستواه بن شرقي كان يلعب في مركز غير مركزه وهذا أثر بالسلب على مستواه"


وتقام مباراة الزمالك والاتحاد يوم الإثنين على ستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لبطولة الدوري.

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