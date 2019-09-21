شاهد.. الخشت يعزف علي الكمنجة بجامعة القاهرة (فيديو)

وتابع " الخشت ": " لأول مرة سيكون لدينا أوركسترا في جامعة القاهرة، وهي إضافة مهمة جدًا ".

دعا رئيس جامعة القاهرة الطلاب لحضور حفل بجامعة القاهرة يوم 7 أكتوبر بمناسبة احتفالية انتصارات 6 أكتوبر.قام رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت بالعزف علي الكمنجة وبرفقته وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ومشاركة عدد كبير من الدكاترة والعمداء.وفي نفس السياق بدأت جامعة القاهرة، استقبالها للطلاب للعام الدراسي الجديد في حضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، والذي تفقد الأنشطة الطلابية بحضور عدد كبير من الطلاب أمام القبة صباح اليوم السبت.وبدأت الفعاليات بتفقد رئيس الجامعة جميع الأنشطة الطلابية والتقاطه للصور مع الطلاب بحضور عدد من الدكاترة والعمداء، واستهلت الفعاليات باستقبال الطلاب، بتحية العلم وعزف السلام الجمهوري، وافتتاح المعرض الدائم للأنشطة الطلابية.وأطلق الخشت، عدة مبادرات منها "مبادرة الفن في الشارع" ومبادرة " خذ كتاب وضع كتاب " ومبادرة لـ "نماذج المحاكاة"، كما قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية بالكليات يرافقه خلالها النواب وبحضور الطلاب.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 ، لاستقبال نحو 260 ألف طالب وطالبة وبشكل مختلف عن الأعوام السابقة.وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تستهدف هذا العام أن يكون تفكير الطلاب وفقًا للطرق العالمية مع مراعاة البعد المحلي في إطار دولي، وأن تتلاءم طرق التفكير لدي الطلاب مع أخلاق وطرق تحقيق التقدم، مشيرًا إلى أن الجامعة قد أطلقت على العام الدراسي الجديد "عام عقل الجامعة".وأكد الخشت أن العقل أساس كل شيء وإذا صح العقل صح كل شيء، مضيفًا أن الجامعة عملت على تطوير العقل بشكل عام على مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وتطوير الأنشطة المختلفة، لافتًا أن طريقة الجامعة في التفكير لهذه المجالات تغيرت وتحتاج لمزيد من الجهد.وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن لدينا في مصر مشكلة على مستوى عقول الأفراد والمؤسسات، وتعمل الجامعة هذا العام بشكل أكثر كثافة مستهدفة طلاب الجامعة واساتذتها والعاملين بها حتى يفكروا بطريقة تتلاءم مع أخلاق وطريقة عمل عملية التحول.وأوضح رئيس جامعة القاهرة: "نقوم بعمل بحوث وأنشطة فنية ورياضية للتخلص من الأفكار الهدامة والمتطرفة"، مشددًا على أنه يوجد خلايا نائمة في جامعة القاهرة، معلقًا "ليس لدينا مكان للإرهابي والفكر المتطرف أو نوع من التحرك يدل على هذا النوع".