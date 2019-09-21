سر تأخر ظهور قميص الأهلي الجديد إلى الجولة الثانية من الدوري

كشف مسئولو النادي الأهلي عن سبب عدم ظهور الفريق الأول لكرة القدم بالقمصان الجديدة أمام الزمالك بكأس السوبر المصري.









وأجل سيد عبدالحفيظ المسئول عن إدارة الكرة أجيل ظهور الأهلي بالقميص الجديد للجولة الثانية من منافسات الدوري المصري.









وقال مصدر بالأهلي: "عبدالحفيظ قرر تأجيل الظهور بالقميص أمام الزمالك؛ بعد إبلاغ الشركة الراعية بوضع شعار لأحد الإعلانات خلال مباراة السوبر؛ وهو ما جعله يظهر بالقميص القديم لحين انتهاء المباراة".





وعن غيابه أيضا أمام سموحة؛ أكد المصدر أنه النأجيل في الجولة الأولى؛ بسبب عدم حصول الفريق على راحة أو العودة للقاهرة لعقد جلسة تصوير بالقمصان؛ حتى تم التأكيد على خوض مباراة الفريق السكندري ويتم بعدها التحضير للظهور بالقميص الجديد.





على جانب آخر اقترب الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ من فقد أحد نجومه بمباراة سموحة بإفتتاح الدوري العام.





وبات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق؛ مهدد بالغياب الفعلي أمام سموحة؛ للمباراة الثانية على التوالي بعد الاستبعاد من مباراة القمة أمام الزمالك؛ بكأس السوبر المصري.





ويأتي غياب أزارو؛ بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة؛ خلال المشاركة مع منتخب بلاده بالأجندة الدولية.





وعلى جانب آخر تأكد غياب محمود متولي مدافع الفريق؛ عن مواجهة الفريق السكندري؛ بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة السوبر المصري.





وأثبتت الأشعة التي خضع لها المدافع؛ تعرضه لمزق في العضلة الخلفية سيغيب على إثرها بفترة بين أربعة إلى ستة أسابيع للراحة.





ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك؛ بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ ليتوج المارد الأحمر بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه.



