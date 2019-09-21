ببلوزة كات.. أحدث إطلالة لبشرى ضمن فعاليات مهرجان الجونة



الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.



ويشهد المهرجان في دورته الثالثة تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين.



وتقدم دورة هذا العام مائدة حوار حول "أصوات اللاجئين في السينما"، إلى جانب حلقات نقاش حول "طبيعة الحدود الفاصلة بين الأفلام الروائية والوثائقية"، ومحاضرات عن الترميم والحفاظ على الأفلام وجماليات تصميم الصوت ورحلة الوثائقي مع مي المصري، ومابين الواقع والشاشة حوار مع فريد بوغدير تديره هند صبري، إضافة إلى حفل موسيقي للاحتفاء بالأعمال الموسيقية الخالدة التي صاحبت أعمالا سينمائية، ويقود الحفل الموسيقار أحمد الصعيدي، ويأتي الحفل برعاية السفارة الأمريكية.



ونشرت "بشرى" عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، البرومو، وعلقت بالإنجليزية: "بدء العد التنازلي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة."



تحدث في البرومو كل من الفنانة بشرى مدير العمليات بالمهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في المهرجان، والمخرج أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، والناقد انتشال التميمي مدير المهرجان.







شاركت الفنانة بشرى، جمهورها بصورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وكانت ترتدي "بشرى" بلوزة كات بيضاء مربعات وسوداء وبنطلون أصفر.وعلقت عليها قائلة: " تصميم سعيد رمزي، ومكياج ندى سويدمانوا وتصفيف شعر بواسطة صالون الصغير.وتبادل المعجبون التعليقات على هذه الصور.ونشرت بشرى هذه الصورة وهي في مدينة الجونة بالغردقة على هامش مشاركتها لافي فاعليات مهرجن الجونة السينمائي في الدورة الثالثة.ويذكر أن بشرى من ضمن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الجونة وقالت خلال تصريحات صحفية "أنها ليست مسؤلة عن دعوات الفنانين للمهرجان مشيرة ان هنام لجنة خاصة بإرسال الدعوات.وتهدف الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية يترأسها المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، والفنانة التونسية درة زروق.ويعرض خلال حفل الافتتاح المقام اليوم، فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.