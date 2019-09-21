محاولات شقيقات حلا شيحة لعودتها لهاني عادل

التعاون بين هنا شيحة والفنان هانى عادل فى الجزء الثالث والجديد من مسلسل «نصيبى وقسمتك» جعلها تفكر فى أن تقرب شقيقتها حلا شيحة مجددا من هانى عادل وبأن تعيد المياه إلى مجاريها بينهما بعد انقطاع لأكثر من 13 عاما،عقب عقد قرانهما فى عام 2006 وارتداء حلا الحجاب ولكن الزيجة لم تكتمل وانتهى الأمر بالطلاق قبل إقامة حفل الزفاف لترتدى النقاب بعدها وتعلن زواجها من الكندى يوسف هاريسون والذى انفصلت عنه بينما انفصل هانى ايضا عن زوجته منذ فترة.





وحلا التى تعانى من حالة نفسية سيئة بسبب الانتقادات التى تعرضت لها عقب خلعها الحجاب وعودتها للفن وجلسة التصوير الجريئة التى خضعت لها مؤخرا جعلت شقيقتها تفكر فى أن تقرب بينها وبين حبيبها القديم مرة أخرى على أمل عودة المشاعر مجددا ومن ثم الزواج خاصة أن هناك تقارباً فكرياً بينهما ومعزة شديدة لمستها هنا أثناء تصويرها المسلسل.



