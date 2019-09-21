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نقابة الإعلاميين ترفض رسميا منح محمد عبدالرحمن عضويتها لأنه غير ممارس

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:17 م
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نقابة الإعلاميين ترفض رسميا منح محمد عبدالرحمن عضويتها لأنه غير ممارس
محمد عبدالرحمن
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شهيرة النجار
 
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من الأمور الغريبة أن المذيع محمد عبدالرحمن أعلن عبر صفحته فى تويتر أنه بعد ربع قرن أمام ميكروفون الإذاعة ثم التليفزيون، نقابة الإعلاميين ترفض منحه شرف عضويتها لأنه غير ممارس ويتحدث محمد عبدالرحمن متسائلاً إن كان أخوكم محمد عبدالرحمن بعد كل الخدمة الإعلامية دى «لسه ممارسش»! أومال مين «اللى بيمارس» فى عرف نقابة الإعلاميين؟ الحقيقة سؤال وجيه جدًا.
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