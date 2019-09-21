هل سيقدم السقا الناصر صلاح الدين؟

نشرت الفنانة رانيا يوسف ثلاث صور تجمعها بالنجم أحمد السقا داخل إحدى صالات الجيم وهى ترتدى ملابس رياضية معلقة «ما شاء الله الله أكبر» على إيه بقا لا نعلم هل على النشاط الرياضى لهما أم أنه سيجمعهما عمل مشترك جديد؟ الغريب أن صفحة أحمد السقا عليها بوستر له وهو يرتدى ملابس فارس عربى قديم وبجواره مكتوب ألف ليلة وليلة صلاح الدين الأيوبى فهل سيقدم أحمد السقا فى رمضان القادم قصة صلاح الدين وستشاركه رانيا يوسف وربما ذلك سبب التقائهما بالجيم للياقة البدنية والاستعدادات وكدا؟