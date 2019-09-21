فى أكتوبر المقبل.. زفاف حفيدة جميل سعيد بتوقيع حسام حبيب وشيرين: لأن حسام ابن خالة العريس

فى الوقت الذى استعدت داليا وملأت الدنيا سعادة وأفراح لخطوبة ابنها الجميل المذيع المتألق على مديرة السوشيال ميديا لتامر حسنى إلا أن النصيب لم يكتمل بعد أيام وذهب الكل لطريق نتمنى أن تهدأ الدنيا ويعود القلبان مرة أخرى.



