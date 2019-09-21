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فى أكتوبر المقبل.. زفاف حفيدة جميل سعيد بتوقيع حسام حبيب وشيرين: لأن حسام ابن خالة العريس

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:55 م
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فى أكتوبر المقبل.. زفاف حفيدة جميل سعيد بتوقيع حسام حبيب وشيرين: لأن حسام ابن خالة العريس
جميل سعيد وحفيدته
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شهيرة النجار
 
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فى الوقت الذى استعدت داليا وملأت الدنيا سعادة وأفراح لخطوبة ابنها الجميل المذيع المتألق على مديرة السوشيال ميديا لتامر حسنى إلا أن النصيب لم يكتمل بعد أيام وذهب الكل لطريق نتمنى أن تهدأ الدنيا ويعود القلبان مرة أخرى.

عن ابن الجميلة داليا جميل سعيد أتكلم فالخبر نشرته فى العدد قبل السابق يا ربى لكن الأيام تعوضها بالخير وتستعد حاليا لزفاف ابنتها «منة» فى الثامن عشر من أكتوبر بفندق هيلتون هليوبوليس، «منة» لديها شركة إنتاج، أما العريس شريف ابن المهندس وجدى سعد صاحب مجموعة شركات دولفينا والعريس يعمل مع والده، أم العريس السيدة سمية عصام خالة المطرب والملحن حسام حبيب زوج الفنانة شيرين لذا سيحيى حسام حبيب وشيرين الزفاف للعروسين ومعاهم جوهرة الراقصة، كارت الدعوة مكتوب فيه يتشرف المستشار جميل سعيد بدعوة سيادتكم لحفل زفاف حفيدته «منة» ما أحلى الأجداد عندما يكون آباء وأجداد معاً. مبروك كبيرة لمنة ولداليا جميل سعيد.
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