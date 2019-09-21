تواصل الإضراب العام الحضوري للقضاة التونسيين

ينفّذ القضاة بكافة محاكم الجمهوريّة لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، إضرابا عاما حضوريا يتواصل طيلة الأسبوع المقبل، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين.





وسيتمّ هذا الإضراب، في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها، حسب ما أفادت به جمعية القضاة التونسيين.





وندّدت الجمعية بما عمد إليه، يوم الخميس المنقضي، عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية الجهاز السري، من اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب.





و أشارت الى أن ذلك "شكّل اعتداء لفظيا ومعنويا سافرا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية وتهشيم مكتبه وبعثرة محتوياته مما اضطره إلى الاحتماء بمكتب نائب وكيل الجمهورية وأدخل اضطرابا على سير العمل بالمحكمة أدى الى توقفه نهائيا وإخلاء قصر العدالة، تحسبا لأي تطورات خطيرة يمكن أن تؤدي إليها الأحداث، كل ذلك في إطار المساس بوكالة الجمهورية وقضاة المحكمة وشل أعمالها جرّاء الإعتداءات"