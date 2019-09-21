كيف استقبلت الجالية المصرية "السيسي" في نيويورك؟

نظم عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بنيويورك، احتفالية ضخمة قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة بالأمم المتحدة، لاستقباله، رافعين العلم المصري مرددين هتافات في حب الرئيس، فضلًا عن إقامة مأدبة عشاء.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر القاهرة متوجهًا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، التي تنطلق فعاليات جلساتها يوم الثلاثاء المقبل، حيث استقبلته الجالية المصرية، استقبال حافل.





ويرصد "الفجر"، كيف استقبلت الجالية المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، قبيل المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وصول "السيسي" نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نيويورك لرئاسة وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر القاهرة متوجهًا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، التي تنطلق فعاليات جلساتها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يكون رئيس الجمهورية ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم في الجلسة الأولى في هذا الخصوص.





ويلقى الرئيس السيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من سبتمبر الجاري، ويحمل في أجندته ملفات مهمة على النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة؛ ودائمًا ما تكلل مجهوداته بدعوات من زعماء العالم.





احتشاد الجالية المصرية

وقبيل وصوله، تجمعت الجالية المصرية في أمريكا، لاستقبال الرئيس السيسي ودعم وتأكيد تأييدهم لرئيس للجمهورية لدي وصوله لمحل إقامته بنيويورك تمهيدًا للمشاركة في الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وكانت الجالية المصرية في الويلات المتحدة، أعدت برنامجًا حافلًا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي.





احتفالية الاستقبال

ونظم أبناء الجالية المصرية بنيويورك، احتفالية ضخمة قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة بالأمم المتحدة.





حفل عشاء

وأقام أبناء الجالية المصرية، حفل عشاء ضم للمصريين من مختلف الولايات الأمريكية.





بيان مصر

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر ارفع محفل سياسيي عالمي، حيث يتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالاضافة الي قضايا القارة الافريقية في ضوء قيادة الرئيس للعمل الافريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الاخيرة وما تحقق من إنجازات علي المستوي الوطني اقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا.





وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيشارك آيضًا في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى التي ستنعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم، والتي تغطي عدد من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، حيث يلقى الرئيس بيانات مصر أمام تلك القمم والتي توضح الموقف المصري في هذا الإطار.

وتستحوذ قضايا تحديات القارة الأفريقية وبرنامج الأمم المتحدة في تحقيق السلام، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان أجندة عمل القادة وضيوف الجمعية، كما يعد ملف نزع أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة تلك الأسلحة، إضافة إلى مناقشة أهم المبادئ التي يتعين على الدول الالتزام بها في إطار جهود مكافحة الإرهاب من الملفات الرئيسية، فضلًا عن تسويات للنزاعات والأزمات القائمة.

وعلى صعيد العلاقات المصرية الأمريكية، ذكر بسام راضي أنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس لمدينة نيويورك نشاطًا ثنائياً مكثفاً، ومن المنتظر أن يعقد الرئيس عدد من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتي تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا فى السوق المصرى ولتوطين نشاطها الصناعى والتجارى فى ظل المناخ الاستثماري الجاذب فى إطار عملية التنمية الشاملة والمشروعات الكبرى.







