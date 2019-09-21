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شاهد.. فك تغليف تابوتين ومومياوتين بمتحف الحضارة (فيديو وصور)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:58 م
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شاهد.. فك تغليف تابوتين ومومياوتين بمتحف الحضارة (فيديو وصور)
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حسام زيدان - ياسمين عليوة
 
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التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، مشاهد لعملية فك تغليف تابوتين ومومياوتين من العصر المصري القديم في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وشهد عملية فك التغليف الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور أحمد الشربين مدير مشروع المتحف القومي للحضارة وقيادات المتحف.

والتابوتان يخصان سنچم أحد كبار رجال الدولة القديمة وزوجته، وكان سنچم يشغل منصب رئيس العمال خلال عصر الملك سيتي الاول وأوائل عصر ابنه الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19، وقد وصلت المومياوتان مؤخرًا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

وشهد الفك أيضًا الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وقيادات الوزارة، وبعد فك التغليف تم نقل المومياء إلى معمل الترميم لوضعها في كبسولة التعقيم.

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