طارق الشناوي يكتب: (الجونة) قص الشريط ولكن

اكتفى هذه المرة أحمد الفيشاوى بقبلة على خد زوجته الحسناء، فلم يعر أحد الأمر اهتماما، ولم يصبح (تريند)، مثلما حدث العام الماضى، حيث كانت القبلة الساخنة للزوجة هى العنوان.





فى ختام مهرجان (القاهرة) الدورة الماضية سرقت بطانة فستان رانيا يوسف الكاميرا من كل الفعاليات، هذه المرة فى (الجونة) فتحة صدر الفستان أنجزت تلك المهمة، كان من الممكن قطعا أن تعدى لو كانت هناك فتحات أكثر اتساعا.





سعدت مثل الملايين بنجمنا مينا مسعود، والذى حرص بقدر المستطاع أن يُلقى بضع كلمات بالمصرية المكسرة، مداعبا الجمهور أثناء حديثه بالإنجليزية بالعودة إليها، جاء تكريم المخرجة الفلسطينية مى المصرى بجائزة الإنجاز عن استحقاق، والاستعانة بثلاث إطلالات رائعة فى (الكليب) الذى صاحب التكريم، واحدة من الناقد كمال رمزى، والثانية من المخرجة هالة خليل، والثالثة من المنتجة التونسية درة بوشوشة، كما أن تقديم المخرج الفلسطينى الشهير هانى أبوأسعد لها له مدلوله الرائع، هانى من أكثر المخرجين العرب نجاحا على الساحة العالمية.





الحرص على أن يقف فقط على خشبة المسرح مدير المهرجان الباحث السينمائى، انتشال التميمى، يعنى أن الكل تناسى فى فريق العمل أن يعلنها (أنا أهوه)، وهذا ما أتمنى أن تأخذ به باقى المهرجانات المصرية، أذكر أيضا أن المهرجان الخاص الذى أسسه الأخَوَان نجيب وسميح (ساويرس) وضع خطة محكمة تقضى بأنه فى 2022 سيعتمد على التمويل الذاتى، فى الدورة الأولى دفع الأخوين 100% من الميزانية، العام الماضى 62%، والمفروض أن تتناقص سنويا حصتهما لتصبح (صفرا)، والباقى يتولاه الرعاة، تلك هى الرسالة التى يجب على المهرجانات المصرية التى تدعمها الدولة استيعابها، الأمر قطعا بحاجة إلى عودة أخرى.



