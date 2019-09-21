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أنس جابر تخرج من الدور الثاني لتصفيات دورة ووهان الصينية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:54 م
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أنس جابر تخرج من الدور الثاني لتصفيات دورة ووهان الصينية
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مروى الجلاصي
 
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فشلت لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 55 عالميا)، في بلوغ الجدول الرئيس لدورة ووهان الصينية بخسارتها اليوم السبت 21 سبتمبر 2019.

وانهزمت جابر امام الصينية زهو لين (108 عالميا)، بنتيجة 6-2 و1-6 و1-6، في الدور الثاني من تصفيات دورة ووهان الصينية.

ويذكر بأن التونسية أنس جابر، كانت قد فازت في الدور الأول على الفرنسية نيكول مليشار (938 عالميا)، بنتيجة 6-صفر و7-6.
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