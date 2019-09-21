اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في الإمارات
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية
الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب
اليوم السبت 21 -9-2019 في الإمارات
وسجلت اسعار
الذهب "عيار18"، 134.44 درهم،والذهب "عيار21"، 156.84درهم،وسعر"عيار24" 179.25درهم .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب
اليوم السبت 21-9-2019 في الإمارات
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم
اماراتي
|
عيار الذهب
|
48.80$
|
179.25
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.73$
|
164.31
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.70$
|
156.84
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.60$
|
134.44
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.47$
|
104.56
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.40$
|
89.62
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.518$
|
5.575
|
اسعار أوقية الذهب
|
341.61$
|
1.255
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.801$
|
179.245
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
اليوم
|
104.27
|
134.06
|
156.41
|
163.85
|
178.75
|
20 سبتمبر
|
103.36
|
132.90
|
155.05
|
162.43
|
177.19
|
19 سبتمبر
|
102.72
|
132.07
|
154.08
|
161.42
|
176.09
|
18 سبتمبر
|
103.58
|
133.18
|
155.38
|
162.78
|
177.57
|
17 سبتمبر
|
103.52
|
133.10
|
155.29
|
162.68
|
177.47
|
16 سبتمبر
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
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