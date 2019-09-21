يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية

الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم السبت 21 -9-2019 في الإمارات





وسجلت اسعار الذهب "عيار18"، 134.44 درهم،والذهب "عيار21"، 156.84درهم،وسعر"عيار24" 179.25درهم .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في الإمارات

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي عيار الذهب 48.80$ 179.25 اسعار الذهب عيار 24 44.73$ 164.31 سعر الذهب عيار 22 42.70$ 156.84 اسعار الذهب عيار 21 36.60$ 134.44 اسعار الذهب عيار 18 28.47$ 104.56 سعر الذهب عيار 14 24.40$ 89.62 سعر الذهب عيار 12 1.518$ 5.575 اسعار أوقية الذهب 341.61$ 1.255 اسعار جنيه الذهب 48.801$ 179.245 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات

عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار22 عيار 24 اليوم 104.27 134.06 156.41 163.85 178.75 20 سبتمبر 103.36 132.90 155.05 162.43 177.19 19 سبتمبر 102.72 132.07 154.08 161.42 176.09 18 سبتمبر 103.58 133.18 155.38 162.78 177.57 17 سبتمبر 103.52 133.10 155.29 162.68 177.47 16 سبتمبر

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في الإمارات