ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في الإمارات

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:49 م
Advertisements
اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في الإمارات
Advertisements
طباعة
محمد المسلمي
 
Advertisements

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية

 الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.


اسعار الذهب اليوم السبت 21 -9-2019 في الإمارات


وسجلت اسعار الذهب "عيار18"، 134.44 درهم،والذهب "عيار21"، 156.84درهم،وسعر"عيار24" 179.25درهم .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم السبت  21-9-2019 في الإمارات

 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

عيار الذهب

48.80$

179.25

 اسعار الذهب عيار 24

44.73$

164.31

سعر الذهب عيار 22

42.70$

156.84

اسعار الذهب عيار 21

36.60$

134.44

اسعار الذهب عيار 18

28.47$

104.56

سعر الذهب عيار 14

24.40$

89.62

سعر الذهب عيار 12

1.518$

5.575

اسعار أوقية الذهب

341.61$

1.255

اسعار جنيه الذهب

48.801$

179.245

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الامارات 

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

104.27

134.06

156.41

163.85

178.75

20 سبتمبر

103.36

132.90

155.05

162.43

177.19

19 سبتمبر

102.72

132.07

154.08

161.42

176.09

18 سبتمبر

103.58

133.18

155.38

162.78

177.57

17 سبتمبر

103.52

133.10

155.29

162.68

177.47

16 سبتمبر

 

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في الإمارات


 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى الامارات سعر الذهب فى الامارت الدهب فى الامارات اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى الإمارات اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى الامارات اسعار الذهب اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:15
-
الفيصلي
الفتح
-
x
17:20
-
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
واتفورد
إيفرتون
-
x
16:00
-
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
سيلتا فيغو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
ميلان
-
x
20:45
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
كولن