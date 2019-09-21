مدير "تعليم جنوب الجيزة" يكشف تفاصيل تكريم أبناء الشهداء غدًا
السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:54 م
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ريم محمود
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أكد ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، أن غدًا أول يوم دراسي للصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، مؤكدًا أن مدارس جنوب الجيزة مستعدة لاستقبال العام الدراسي.
ولفت ناصر شعبان، إلى أنه ينصح الطلاب بالجدية مع بداية العام الدراسي، والالتزام بنظام التعليم الجديد والبعد عن الحفظ والتلقين.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2019/2020 للمديريات التعليمية، للعمل على توفير نظام تعليمي متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط.
وتضمن الكتاب الدورى التأكيد على أن مرحلة رياض الأطفال الهدف منها إعداد الأطفال للتعليم، ويُحظر فيها تكليف الأطفال بواجبات منزلية، مع ضرورة الالتزام بشروط القبول بمرحلة رياض الأطفال، وتطبيق ما ورد بأحكام القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته، بالإضافة إلى التأكيد على تصعيد معلمي المستوى الأول لرياض الأطفال خلال العام الدراسي 2018/2019 إلى المستوى الثاني لرياض الأطفال خلال العام الحالي 2019/2020، وتصعيد معلمي الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي 2018/2019 إلى الصف الثاني الابتدائي خلال العام الحالي 2019/2020، مع استمرار المعلمين في التدريس لنفس تلاميذهم الذين كانوا يدرسون لهم العام الماضي الذين تم نقلهم إلى المستوى أو الصف الأعلى.
وأكد الكتاب الدوري على تفعيل دور بنك المعرفة المصري، وتشجيع الطلاب على الاستفادة الكاملة والبناءة منه، وتفعيل استخدام السبورات الذكية بالمدارس، كما اشتمل على التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، والتأكيد على استمرار تنفيذ مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية" في إطار الجهود المبذولة للقضاء على تلك الظاهرة.
كما أكد الكتاب الدوري على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفق أحكام القرار الوزاري رقم (193) الصادر بتاريخ 1092019 مع الإعلان عنها في مكان واضح بكل مدرسة، وغرس قيم المواطنة.
وأشار ناصر شعبان لـ"الفجر"، إلى أنه سوف يقوم بتكريم أبناء الشهداء غدًا الأحد في مدرسة الجيزة القومية وذلك بتوجيهات من محافظ الجيزة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم بعد ذلك سيحضر طابور الصباح في مدرسة السعيدية بالجيزة.
ولفت ناصر شعبان، إلى أنه ينصح الطلاب بالجدية مع بداية العام الدراسي، والالتزام بنظام التعليم الجديد والبعد عن الحفظ والتلقين.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2019/2020 للمديريات التعليمية، للعمل على توفير نظام تعليمي متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط.
وتضمن الكتاب الدورى التأكيد على أن مرحلة رياض الأطفال الهدف منها إعداد الأطفال للتعليم، ويُحظر فيها تكليف الأطفال بواجبات منزلية، مع ضرورة الالتزام بشروط القبول بمرحلة رياض الأطفال، وتطبيق ما ورد بأحكام القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته، بالإضافة إلى التأكيد على تصعيد معلمي المستوى الأول لرياض الأطفال خلال العام الدراسي 2018/2019 إلى المستوى الثاني لرياض الأطفال خلال العام الحالي 2019/2020، وتصعيد معلمي الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي 2018/2019 إلى الصف الثاني الابتدائي خلال العام الحالي 2019/2020، مع استمرار المعلمين في التدريس لنفس تلاميذهم الذين كانوا يدرسون لهم العام الماضي الذين تم نقلهم إلى المستوى أو الصف الأعلى.
وأكد الكتاب الدوري على تفعيل دور بنك المعرفة المصري، وتشجيع الطلاب على الاستفادة الكاملة والبناءة منه، وتفعيل استخدام السبورات الذكية بالمدارس، كما اشتمل على التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، والتأكيد على استمرار تنفيذ مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية" في إطار الجهود المبذولة للقضاء على تلك الظاهرة.
كما أكد الكتاب الدوري على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفق أحكام القرار الوزاري رقم (193) الصادر بتاريخ 1092019 مع الإعلان عنها في مكان واضح بكل مدرسة، وغرس قيم المواطنة.
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