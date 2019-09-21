رئيس "نزاهة": توجيهات من الملك سلمان لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله

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صرح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس أنه تلقى تعليمات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمحاربه جميع أشكال الفساد في المؤسسات الحكومية المختلفة.





وقال الكهموس:” في كل عام يحتفي المواطنون والمقيمون في هذا الوطن الغالي بمناسبة عزيزة وهي اليوم الوطني، مستذكرين توحيد هذه البلاد العظيمة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في ملحمة تاريخية مجيدة امتد أثرها حتى يومنا هذا، عنوانها الانتماء والولاء لقيادة هذا الوطن الشامخ والرفعة والعزة لمواطنيه.



وأضاف في تصريح بهذه المناسبة: نتذكر جميعًا في هذه المناسبة الخالدة من كل عام، أحداث تاريخية مجيدة سطرها الملك المؤسس تدعو إلى الفخر والاعتزاز حيث أرسى على أثرها دعائم العزة والأمن والأمان للوطن والمواطن، وسار على هذا النهج من بعده أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، حتى وصولنا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،العهد الزاهر، عهد الإنجازات الكبرى، عهد الحكمة والقوة التي تحسب له التي لم تقف عند حدود الوطن بل امتدت إلى دوائر إقليمية ودولية أوسع، ولا أدّل على ذلك إلا ما حصل من حراك سياسي في الأمس القريب بعقد ثلاث مؤتمرات في أقدس بقعة بالعالم لتحتضن مكة المكرمة ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية أثبتت وقوف العالمين العربي والإسلامي مع المملكة وبينت للعالم أجمع أهمية ومكانة المملكة العربية السعودية.



وحمد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الله عز وجل على ما نحن فيه من نعم في ظل ولاة أمر محافظين على مكتسبات الوطن مراعين مصالحه، واضعين رفاهية الوطن والمواطن في الاهتمام الأول لهم، في عهد شهد مجموعة من التحولات الإيجابية في البناء الاجتماعي للمواطن السعودي والتنظيمي لمؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة تجسد في نتائج قرارات وأوامر كان لها الأثر الكبير في أسلوب حياة المواطنين شمل بعضًا منها تعزيز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، في مباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.



وبين الكهموس أن لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الدائمة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين والمحافظة على المال العام ومحاسبة المقصرين وحماية المبلغين، أبلغ الأثر في ذلك وفي ضمان تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح بإذن الله.





وتأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) في المملكة العربية السعودية، في 1341432 هـ، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.



وتعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة،والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.



تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة (58) عالميًا من أصل (180) دولة في مؤشر مدركات الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، والمرتبة (11) بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية.