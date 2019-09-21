وزير الآثار يلتقط صورا لبحيرة عين الصيرة.. ويصرح: "هي جزء من المتحف"

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار صباح اليوم، صورا لبحيرة عين الصيرة والتي أصبحت جزءًا من المتحف، حيث ستكون متنزهًا لرواد المتحف بمنطقة انتظار خاصة، وملحق بها دار سينما ومسرح، وكذلك عدد من الكافيهات والخدمات التي تحول الجولة الأثرية بالمتحف إلى جانب ترفيهي يجعل الزائر يكرر زيارته عدة مرات.





وجاء جولة العناني لعين الصيرة في إطار تفقده للمتحف القومي للحضارة، وشهدوا فك تابوتين أثريين لسنچم أحد كبار الدولة القديمة وزوجته في حضور وسائل الإعلام.





وأكد العناني أن كل أجهزة الدولة تتعاون مع وزارة الآثار لإنهاء مشروع المتحف القومي للحضارة، والذي سيكون أحد المتاحف الرائدة حول العالم، بسيناريو عرضه الفريد، والذي يعرض لتطور الحضارة المصرية عبر العصور من خلال قطعه الأثرية.