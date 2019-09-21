سر صناعة حارس الأهلي لهدف حسين الشحات أمام الزمالك
أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك هو اقل هدية يقدمها اللاعبون لجماهير النادي العظيمة.
وقال محمد الشناوي: "سعيدا جدا بوجود الجماهير
في المدرجات وهي كلمة السر في الفوز و الروح
التي ظهر عليها اللاعبون بالرغم من الأحداث الصعبة والإصابات التي لحقت بهم.. بداية
الموسم بالفوز بلقب السوبر على حساب الزمالك سيكون له آثار إيجابية كبيرة على مسيرة
الفريق في الموسم الجديد.
وعن صناعته لهدف حسين الشحات قال: "بالتأكيد
رؤيتي لموقعه داخل الملعب ودقة إرسال الكرة كانا سر مشاركتي في صناعة الهدف، وهذا أمر
يسعدني خاصة أن الهدف يحسب للفريق وليس لمجهود لاعب بمفرده".
وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة
التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج
الأهلي باللقب الحادي عشر.
وانتهى الشوط الأول من مباراة القطبين بتقدم الأهلي بهدفين ثم أضاف
جونيور أجايي الثالث مع بداية الشوط الثاني قبل أن يبدأ الزمالك في ريمونتادا عن طريق
محمود علاء من ركلة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في نفس الزاوية
على يسار محمد الشناوي بعد أ تحصل عليها أشرف بن شرقي ليشعل آخر ربع ساعة في المباراة،
ولكن فشل الأبيض في تسجيل هدف التعديل لينتهي اللقاء بفوز الأحمر 3-2 في السوبر
المصري.
ورفع الأهلي رصيده من بطولات السوبر إلى رقم 11 ليحافظ على لقبه الذي
حصل عليه في الموسم قبل الماضي على حساب المصري
البورسعيدي بهدف نظيف لوليد أزارو.
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